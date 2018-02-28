ماجد حسن قلبه «أحمر وأخضر»

اكتفى ماجد حسن لاعب وسط شباب الأهلي- دبي، بوضع قلبين باللونين الأحمر والأخضر، على حسابيه الشخصيين في تويتر وانستغرام، تعبيراً عن رغبته القوية في البقاء بصفوف النادي، ورداً على ما تردد حول إمكانية رحيله عن «فرسان دبي»، مع نهاية عقده في ختام الموسم الجاري.

رسالة ماجد، جاءت معبرة عن حبه وانتمائه للنادي الذي نشأ بين جدرانه، وتوضيحا لما راج عن رفض إدارة النادي الراتب الذي طلبه اللاعب لتجديد تعاقده بداعي إصاباته المتكررة. لم تلتزم جماهير شباب الأهلي- دبي، الصمت، وأطلقت هاشتاق: «ماجد- ابن - النادي»، وتطالب فيه إدارة النادي بالتجديد للاعب.