الجسمي ينفي التفاوض مع الأرجنتيني كوبر

نفى حسن الجسمي المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة الاخبار التي تناولتها بعض وسائل الاعلام المصرية عن وجود تفاوض بين اتحاد الكرة والأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لتولي قيادة الأبيض بعد نهاية عقده مع الفراعنة، عقب المشاركة في كأس العالم الصيف المقبل.

وقال الجسمي هذا الأمر عار تماما من الصحة، ونحن لدينا مدرب كبير هو ألبرتو زاكيروني الذي يعتبر رجل المرحلة، لقيادة الأبيض في كأس آسيا 2019، واشار الجسمي الى دعم اتحاد الكرة والجماهير الإماراتية للمنتخب المصري في كأس العالم، وندعم مشاركته بكل الوسائل المتاحة".

يذكر ان الأبيض سوف يتجمع يوم 18 الجاري من اجل المشاركة في كاس ملك تايلاند الدولية الودية.