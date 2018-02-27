"الانضباط" تستدعي عبد الله موسى بسبب تغريدة

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار منصور لوتاه، استدعاء لاعب الجزيرة عبد الله موسى للتحقيق معه والاستماع الى افادته في اعقاب الشكوى المقدمة ضده من الأمانة العامة لاتحاد الكرة الى لجنة الانضباط على خلفية انتقاده لاتحاد الكرة خلال "تغريدة على حسابه في "توتير"، وذلك خلال اجتماع اللجنة المقبل.

وكان عبد الله موسى قال على حسابه في "اتحاد الكرة يوافق على إيقاف راتبي دون أن يخاطبني" ماذا يحدث في الاتحاد الإماراتي الأفضل اسيويا"؟.



وقررت اللجنة أيضا توجيه انذار لمدرب دبا البرازيلي باولو كاميلي وتغريمه 2000 درهم لاعتراضه على قرارات الحكم خلال مباراة فريقه الاخيرة أمام الوصل في الجولة 17 لدوري الخليج العربي.