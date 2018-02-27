«تقنية الفيديو» نجاح بدرجة جيد جداً في الهواة

نجحت تقنية «حكم الفيديو» بدرجة جيد جيداً في تجربتها الأولى بدوري الدرجة الأولى «الهواة» لكرة القدم، حيث تمت مراجعة حالة في مباراة بني ياس مع الفجيرة وعلى إثرها تم طرد لاعب بني ياس مانوتشو، بعد فترة مراجعة استغرقت 2.44 دقيقة، وهو زمن كبير، وحالة أخرى في مباراة دبا الحصن مع كلباء باحتساب ركلة جزاء لمصلحة اتحاد كلباء، سددها منصور البلوشي واستغرق وقت مراجعة الحالة 1.56 دقيقة، ويسعى المشرفون على التجربة إلى الوصول إلى الرقم المثالي المحدد من الاتحاد التشريعي وهو 1.20 دقيقة.

وخلال مؤتمر صحافي تعريفي مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، مساء أول من أمس في مقر اتحاد الكرة في دبي، شهده محمد عبيد اليماحي، رئيس لجنة الحكام، وعلي حمد البدواوي رئيس فريق عمل تقنية حكم الفيديو المساعد، وأحمد يعقوب مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي عضو فريق العمل، وحسن الجسمي المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، تم إلقاء الضوء على المشروع الجديد الذي نالت به الإمارات الريادة العربية، والرابع قارياً، بغرض الوقوف على آخر مستجدات التقنية الجديدة، بعد تطبيقها بشكل رسمي في مباراتي بني ياس والفجيرة، ودبا الحصن واتحاد كلباء في الجولة الماضية من دوري الدرجة الأولى.

دعم

وكشف محمد اليماحي عن جاهزية اللجنة لتطبيق الشروع الجديد في دوري الخليج العربي، ونهائيات كأس الخليج العربي، وقال إن المهمة لا تخلو من الصعوبة، ولكننا نراهن على تميز حكامنا، وتقدم بالشكر للمهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، على دعمه اللامحدود ووقوفه على تفاصيل تطبيق هذه التقنية ومتابعته وحضوره واطلاعه على آخر مستجدات العمل منذ البدء بالمشروع، وتكليف فريق عمل متخصص للإشراف على التطبيق في مختلف المراحل وصولاً إلى نجاح التطبيق الرسمي.

كما شكر رئيس لجنة الحكام، فريق عمل التقنية وفي مقدمتهم علي حمد البدواوي رئيس الفريق، وخالد الدوخي عضو فريق العمل، وأحمد يعقوب مدير إدارة الحكام، وستيف بينت المدير الفني للحكام وكل أعضاء الفريق وقضاة الملاعب، على جهودهم الكبيرة والمخلصة التي كان لها الأثر المهم في نجاح التطبيق الرسمي .

فيما استعرض علي حمد البدواوي رئيس فريق عمل التقنية، من خلال عرض مفصل وموسع، كل ما يتعلق بقصة تقنية حكم الفيديو المساعد من خلال عرض شيق تم استعراضه خلال الاجتماع مع ممثلي وسائل الإعلام، مقدماً في البداية شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة على دعمهم ومتابعتهم، ليكون اتحاد الكرة الإماراتي سباقاً في التطبيق كأول اتحاد عربي يباشر التطبيق الرسمي، ورابع اتحاد آسيوي بعد كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا، بجهود وخبرات إماراتية وطنية، مؤكداً أن المشروع يحدث نقلة نوعية كبيرة لكرة الإمارات.

وقال البدواوي، إن الهدف من تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد وبحسب قانون المجلس الدولي لكرة القدم «إيفاب»، هو إيقاف الأخطاء الكبرى وليس إعادة تحكيم المباراة، و تحقيق الفائدة القصوى من خلال تدخلات قليلة.

مبادئ

وأوضح رئيس فريق عمل تقنية حكم الفيديو المساعد، المبادئ الرئيسية التي يرتكز عليها التطبيق وهي: يجب أن يتخذ الحكم دائماً القرار، يجوز للحكم فقط المطالبة بعرض الحالة عبر الفيديو، عدم فرض ضغوط الوقت على مراجعة الحالة، لأن الدقة أكثر أهمية من السرعة، كما يجب أن يظل الحكم في مكان مرئي بقدر الإمكان خلال عملية المراجعة لضمان الشفافية، على أن يكون للحكم القرار النهائي، مشيراً إلى أنه ليس من صلاحية المدرب والإداري واللاعب الضغط على الحكم للمراجعة التلفزيونية.

وأكد البدواوي أن تغيير القرار الأصلي فقط في حال كان قراراً خاطئاً بصورة واضحة، وقدم نصيحة بضرورة أن ينسى الحكم أن هناك تقنية الفيديو المساعد قبل اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن تقنية حكم الفيديو المساعد تذكرة بعد اتخاذ قرار مهم، مثل التأخر في إطلاق الصافرة، ورفع الراية إذا كان اللاعب على وشك إحراز هدف (خصوصاً في حالات التسلل).

40 دولة

وأشار علي حمد البدواوي خلال العرض، أن هناك ما يقرب من 40 دولة حول العالم بدأت تجارب وبروفات استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، أو هي حالياً في طور الاستخدام، وتعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي باشرت التطبيق الرسمي للتقنية، وهو ما يحسب لاتحاد الكرة والقائمين على شؤون قضاة الملاعب.

ولفت البدواوي، إلى أنه خلال التطبيق الرسمي للتقنية في مباراتي بني ياس والفجيرة، ودبا الحصن واتحاد كلباء، كان التطبيق مميزاً والإيجابيات التي رافقته تتخطى السلبيات، حيث مما يذكر أن الحالة الأولى للتطبيق في المباراة الأولى استغرق الحكم يحيى الملا حكم الساحة وبالتواصل مع الحكم عادل النقبي حكم الفيديو 2:44 دقيقة، وهو وقت نوعاً ما ليس بالقصير لكن المهم أنه تم اتخاذ القرار الصحيح والحكام استوعبوا القانون.

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أجاز الاجتماع السنوي العام للمجلس الدولي لكرة القدم ثلاث فئات من القرارات من الممكن أن تغير نتائج المباريات (بالإضافة إلى قرار إداري واحد)، لكي تكون خاضعة لعملية المراجعة وهي:الأهداف، القرارات المتعلقة بصحة ركلات الجزء من عدمها، البطاقة الحمراء المباشرة (وليست البطاقة الصفراء الثانية)، عدم تحديد الهوية اشهار البطاقات

خالد الدوخي: برامج توعية بالتجربة للاعبين

كشف الحكم الدولي السابق خالد الدوخي النقاب عن تنظيم برامج توعية بأهمية تجربة حكم الفيديو للاعبين، من أجل التعريف بها، وفلسفتها وآلية التطبيق والحالات الواجب مراجعتها، وقد بدأ بالفعل برنامج التوعية قبل التطبيق في مباراة بني ياس مع الفجيرة، حيث تم إلقاء الضوء عن التجربة للاعبي الفريقين، وقال سوف يستكمل البرنامج بالأندية حرصاً من اتحاد الكرة على توفير النجاح للتقنية الجديدة.

أحمد يعقوب: 18 «أوف لاين»

كشف أحمد يعقوب مدير إدارة الحكام النقاب عن أن الجولة 18 لدوري الخليج العربي، سوف تشهد تطبيق «أوف لاين» لتجربة حكم الفيديو، تمهيداً للتطبيق الرسمي في الجولة 19 إضافة إلى المربع الذهبي لكأس الخليج العربي والنهائي، وقال يعقوب إن التقنية الجديدة لن تثنينا على مواصلة تطوير أداء الحكام والاهتمام بتطوير قدراتهم لأن العنصر البشري هو الأهم بالنسبة لنا، والتقنية ما هي إلا عامل مساعد.

التنسيق مع القنوات التلفزيونية

تعقد لجنة الحكام ولجنة دوري المحترفين واللجنة المشرفة على مشروع تقنية حكم الفيديو، اجتماعاً مهماً اليوم في مقر اتحاد الكرة، بحضور ممثلي القنوات التلفزيونية صاحبة حق بث مباريات دوري الخليج العربي، من أجل التنسيق فيما يتعلق بتطبيق التقنية الجديدة في مسابقات المحترفين خاصة وان هناد دور مهم للقنوات في انجاح تلك التقنية.