«كأس زايد بن هزاع» للناشئين اليوم

تنطلق اليوم مباريات بطولة نادي أبوظبي الرياضي التاسعة للناشئين والمقامة على كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، وبإشراف مجلس أبوظبي الرياضي بمشاركة 16 فريقا على مستوى الفئتين، والتي تشهد فئتها الأولى مشاركة مواليد 2008-2009 لفئات الأكاديميات المحلية، وتضم 8 فرق محلية في مقدمتها فريق نادي أبوظبي الرياضي (حامل اللقب)، والأكاديمية الفرنسية، أكاديمية الميهال، أكاديمية شتوتغارت، أكاديمية مدرسة أدنوك، أكاديمية سبورتس سبورت وأكاديمية سيبت.

وتفتتح مباريات تلك الفئة مساء اليوم بإقامة 4 مباريات على مستوى المجموعتين، وتجمع المباراة الافتتاحية بين فريقي أبوظبي مع الأكاديمية الفرنسية، وستكون الثانية لنفس الفئة بين فريقي الميهال وأكاديمية شتوتغارت. وتشهد المجموعة الثانية لنفس الفئة مباراتي مدرسة أدنوك وأكاديمية المستقبل وستكون المباراة الثانية بين فريقي أكاديمية سبورتس سبورت مع أكاديمية سيبت وتستمر حتى الرابع من مارس المقبل.

وتعقد اللجنة الفنية اجتماعها بعد غد بمقر النادي مؤتمراً صحافياً للترحيب بالفرق وشرح لائحة البطولة بحضور ممثلي الفرق المشاركة في تلك الفئة.