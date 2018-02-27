لجنة دوري المحترفين «رقم 1» في آسيا

حرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم شهادة التميز والتفوق للجنة دوري المحترفين بمنحها جائزته الخاصة بمشاريع التطوير عن موسم 2016-2017 واعتبرها «رقم 1» في آسيا من بين 47 اتحاداً وطنياً بعد أن قدمت اللجنة تجربة مميزة بتنظيم «ورشة التدريب الإعلامي للاعبين» التي استهدفت تثقيف اللاعبين في كيفية التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها الاتحاد الآسيوي المبادرة الأكثر تميزاً في العام الماضي.

وتقديراً لهذا النجاح، كرم الاتحاد الآسيوي لجنة دوري المحترفين أمس في احتفالية أنيقة بمباني مجلس أبوظبي الرياضي بمدينة زايد الرياضية بحضور معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، ورئيس لجنة التطوير بالاتحاد الآسيوي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وعبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة دوري المحترفين، وسيتورات لارمان مدير تطوير الاتحادات الوطنية بالاتحاد الآسيوي.

وخلال الاحتفالية قام معالي اللواء محمد خلفان الرميثي بتسليم الجائزة لعبد الله ناصر الجنيبي، كما تم تبادل الدروع بين الاتحادين الإماراتي والآسيوي.

وعبر معالي اللواء محمد خلفان الرميثي عن فخره بالإشراف على جائزة تطوير الدوريات العام الماضي مبيناً أنها تمنح لصاحب أفضل مبادرة وابتكار ذاكراً أن الاتحاد الفلبيني كان أول المستفيدين منها في عامها الأول. وأضاف: اليوم نحن سعداء بفوز الإمارات بها لتطبيقها برنامج التدريب الإعلامي للاعبين وهي مناسبة تستحق أن نهنئ عليها اتحاد الكرة ولجنة دوري المحترفين على تعاونهما الوثيق في هذا المشروع وحصولهما على هذه الجائزة المهمة التي تشكل إضافة لعمليات التطوير.