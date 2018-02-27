شباب الأهلي - دبي يطمئن على الشبل مانع

قام إبراهيم أحمد مدير العلاقات العامة بنادي شباب الأهلي - دبي، وسامي الهامور المنسق العام للعلاقات العامة بالنادي، بزيارة إلى لاعب فريق الأشبال بنادي شباب الأهلي - دبي، مانع عبدالله سهيل، للاطمئنان على صحته بعد إجراء العملية الجراحية، وبحضور والد اللاعب.

نقل الزائران تحيات رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء المجلس، والمدير التنفيذي، ولجنة العلاقات العامة، وتمنوا للاعب سرعة الشفاء، والعودة إلى الملاعب. كان مانع لاعب فريق 10 سنوات بنادي شباب الأهلي - دبي، قد أجرى جراحة ناجحة في مستشفى راشد بدبي، إثر إصابته بكسر في يده.