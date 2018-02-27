الحمادي: الفائز في القمة سيلامس لقب الدوري

أكد عبد الباسط الحمادي مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أن كلاسيكو الوحدة والعين المقرر بعد غد في قمة الجولة الثامنة عشرة من دوري الخليج العربي في غاية الأهمية بالنسبة للفريقين، والمباراة ستقرب الفائز بنقاطها الثلاث من البطولة، ولكنها لن تحسم اللقب نهائياً، مشيراً إلى أن العنابي مستعد وفي أتم الجاهزية للمواجهة المرتقبة، وأن الوحدة سوف يذهب لإستاد هزاع بن زايد من أجل تحقيق الفوز والنقاط الثلاث.

أهمية

وأبدى الحمادي استغرابه من تأجيل تطبيق استخدام تقنية الفيديو في مباريات دوري الخليج العربي، وقال: «أستغرب من عدم تطبيق التقنية في المباراة رغم أنه تم الإعلان عن تطبيقها في الكلاسيكو من قبل، ولكن نأمل أن يكون طاقم التحكيم على المستوى وألا نرى أخطاء مؤثرة في المباراة ويحالفهم التوفيق نظراً لأهمية اللقاء».

وأضاف: «نعلم أن مباراتنا مع العين هي قمة مهمة في ظل اقتراب دوري الخليج العربي من الأمتار الأخيرة والمنافسة بين الفريقين على درع الدوري نظراً لفارق النقطة بينهما، ولذلك نذهب لملعب العين برغبة كبيرة في الفوز، ولدينا ثقة كبيرة في أنفسنا بقدرة الفريق على تحقيق الانتصار مثلما حدث وفزنا في استاد هزاع بن زايد بهدفين مقابل هدف وبتسعة لاعبين في كأس الخليج العربي».

وتابع: «ندرك قوة العين وأنه فريق قوي ومتصدر الدوري ويملك العديد من اللاعبين الدوليين وأجانب على مستوى عال، ولكن الوحدة أيضاً يملك فريقاً قوياً أثبت جدارته بالمنافسة الموسم الحالي، وقادرون على المواصلة والمنافسة على البطولة حتى النهاية، ولكن من وجهة نظري أن المباراة رغم أهميتها وأهمية نقاطها وأن الفائز بها سيقترب كثيراً من البطولة إلا أنها لن تحسم اللقب، إذ إن فوز الوحدة يعني تقدمه بفارق نقطتين وسيتبقى 4 مباريات مع فرق قوية، وحتى لو فاز العين ووسع فارق النقاط إلى 4 فإنه سيواجه الجزيرة في الجولة المقبلة ثم دبا الفجيرة والنصر والظفرة وكلها مباريات قوية، وبالتالي من الخطأ القول إن الفوز بالمباراة سيحسم اللقب».

وأردف: «استعداداتنا جيدة للغاية ومعنويات الفريق واللاعبين عالية وبرغبة كبيرة في الفوز، وأعتقد أن النتائج الماضية لن تؤثر رغم أن الوحدة والعين والوصل وضح تأثرها بالإرهاق في الجولة الأخيرة، ونحن منذ شهرين ولأول مرة نحصل على 5 أيام فاصل بين مباراتين وهو ما منحنا الفرصة لالتقاط الأنفاس واستغلالها بشكل إيجابي ومنح اللاعبين راحة سلبية لمدة يومين، وللتحضير الذهني والبدني والنفسي بأفضل صورة ممكنة»، مشيراً إلى أن كلاسيكو الوحدة والعين لا يخضع للتوقعات أو التكهنات والفريق جاهز لكل السيناريوهات المحتملة.

تحفيز

وشدد الحمادي على أن عودة هداف الفريق الأرجنتيني تيغالي من شأنها أن تمنح الفريق مزيداً من القوة الهجومية كونه لاعباً مؤثراً وهدافاًً، مشيراً إلى أن الثنائي محمد برغش وحمدان الكمالي لم يتضح موقفهما النهائي بعد من إمكانية المشاركة في المباراة في ظل المحاولات المكثفة لتجهيزهما.

وعن خسارة العين في مباراة الشارقة الأخيرة أوضح: «نحاول قدر المستطاع إبعاد اللاعبين عن الضغوط ونركز على التحفيز والرغبة والقتال في الملعب وفي نفس الوقت هناك استشعار للمسؤولية من قبل الجميع سواء جهاز فني أو لاعبين بجانب الدعم الكامل من مجلس الإدارة والجماهير التي نعول عليها في التواجد بكثافة في المدرجات لمؤازرة الفريق، سنجتهد ونقاتل من أجل الفوز ولو حقق العين الفوز سنبارك له».

ويؤدي الوحدة مرانه الأساسي اليوم على ملاعب أكاديمية كرة القدم بالشهامة استعداداً للمباراة، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة يومين، وقرر الجهاز الفني إغلاق التدريبات لتوفير أقصى درجات التركيز للاعبين، على أن يؤدي الفريق مرانه الختامي غداً قبل التوجه لمدينة العين للمبيت ليلة المباراة.