صافرة وصلاوية تشوش على حكم دبا و«الإمبراطور»

شوشت صافرة أحد جماهير الوصل، كان موجوداً مع رابطة المشجعين خلال مباراة دبا الفجيرة والوصل، التي انتهت بهزيمة "الإمبراطور" بهدفين، على قرارات حكم اللقاء أحمد سالم خلفان، والذي كاد أن يفقد التركيز بسبب دوي الصافرة التي ربما طغت على صافرته في أكثر من مرة، ليضيق حكم الساحة ذرعاً، ويوجه الحكم الرابع محمد سالم يوسف، بضرورة معرفة مكان صاحب الصافرة الموجود ضمن أنصار الوصل.

وبدوره، قام الحكم الرابع ومراقب المباراة، بإطلاع إداري الوصل حميد يوسف، الذي توجه بنفسه أثناء اللقاء لجمهور فريقه، ويأمرهم بضرورة تسليمه الصافرة التي شوشت على الحكم واللاعبين داخل أرضية الملعب.

وبعد فترة زمنية محدودة، عاد حميد يوسف والصافرة في يده، ليقوم بتسليمها للحكم الرابع، ليرتاح حينها حكم المباراة واللاعبون، بعد أن تأكدوا أن الصافرة المشاكسة تم العثور عليها، ليقوموا بأداء دورهم بكل أريحية داخل أرضية الملعب، دون حدوث أي تشويش آخر على أدائهم.

وعلى ذكر الجمهور، فإن غياب أنصار دبا الفجيرة عن مؤازرة الفريق في هذه المرحلة الحرجة والحاسمة لدوري الخليج العربي، لا يزال بمثابة اللغز المحير للاعبين والإدارة والجهاز الفني، خصوصاً أن دبا لا يزال ضمن دائرة الخطر.

ولم يؤمن بقاءه رسمياً مع الكبار، ودائماً ما تكون حاجة الفريق لجمهوره خلال هذه الجولات الحاسمة، التي تتطلب وجود كل مشجعي ومحبي النواخذة، والملاحظ في كل مباراة يخوضها فريق دبا على ملعبه بالفجيرة، كثرة أعداد جماهير الفريق الضيف، في الوقت الذي يواصل فيه مشجعو دبا الفجيرة، الغياب، على الرغم من توفير باصات تقلهم من دبا إلى الفجيرة.