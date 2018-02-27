«الكلاسيكو» يبدأ مبكراً في دار الزين

بدأت حمى كلاسيكو العين والوحدة المقررة الخميس المقبل باستاد هزاع بن زايد في قمة مباريات الجولة 18 من دوري الخليج العربي، مبكراً في مجالس العيناوية بدار الزين، ودشن أنصار الزعيم حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وانستغرام وفيسبوك"، من أجل التنسيق للاحتشاد خلف الفريق ومساندة اللاعبين في المباراة المرتقبة.

مذكرين بعضهم البعض بأن قوة الزعيم تعززها وقفة جمهوره الذي يعتبر لاعباً مهماً ورقماً صعباً على المدرجات بفضل ابتكاراته التشجيعية عبر لوحات (التيفو) والأهازيج المتنوعة، وقياساً على حالة الاستنفار التي دشنها أنصار العين قبل أربعة أيام من موعد المواجهة الديربي فيتوقع أن تحظى المباراة بحضور جماهيري كبير بملعب استاد هزاع بن زايد، خصوصاً وأن اللقاء يعتبر كسر عظم حيث تفصل نقطة واحدة فقط بين العين المتصدر برصيد (38 نقطة)، والوحدة الوصيف برصيد (37 نقطة) وربما ستحدد نتيجته ملامح البطل الجديد للدوري بصورة أكثر وضوحاً.

وأغلق العين ملف خسارته الصادمة (1-3 )، أمام الشارقة بالجولة السابقة، ليبدأ في ترتيب أوراقه وحشد قواه تأهباً للقاء المنتظر حيث يتطلع الفريق البنفسجي لتأكيد تفوقه على العنابي، بعد أن فاز عليه في لقاء الذهاب بالدور الأول من المسابقة على ملعب استاد آل نهيان بهدف دون رد سجله المدافع محمد أحمد على طريقة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن قطع الكرة من منتصف الملعب وانطلق بها مراوغاً في طريقه الجميع حتى واجه الحارس وسددها على يساره مسجلاً هدفاً غالياً كفل للزعيم نقاط المباراة الثلاث قبل نهاية اللقاء بسبع دقائق فقط.

ومازالت الجماهير العيناوية تستعرض مقطع الفيديو الخاص بذلك الهدف التاريخي لتذكير جماهير العنابي بالهزيمة التي ألحقها الزعيم بفريقها بأرضه ووسط جمهوره، عن طريق لاعب مدافع في وقت كان فيه الفريق البنفسجي يواجه ظروفاً معقدة بسبب غياب أبرز عناصره.

عقبة

ويعول العيناوية على القوة الضاربة التي يتمتع بها الفريق بجميع خطوطه لتجاوز عقبة الغريم اللدود والابتعاد بصدارة الدوري والاقتراب أكثر من اللقب رقم 13 في تاريخ النادي، وذلك بداية من الحارس الدولي القوي خالد عيسى، ومروراً بالجدار الدفاعي الذي يتواجد أغلب عناصره بصفوف المنتخب الوطني، ووسط يقوده صانع الألعاب الموهوب عمر عبد الرحمن، الذي حاز على جوائز شخصية عدة، خلال الفترة الأخيرة على المستويين الداخلي والخارجي، واللاعب الشاب أحمد برمان.

إلى جانب اللاعب المصري المتألق حسين الشحات، ومحمد عبد الرحمن ( عجب)، وغيرهم من اللاعبين المتميزين بفرقة الزعيم، وسيتابع العين تحضيراته الميدانية اليوم الثلاثاء قبل أن يختتمها غداً بحصة تدريبية أخيره ينتظر أن يقف خلالها المدرب زوران على جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة المباراة.