منتخب الناشئين يكتسح البحرين بالثلاثة

حقق أبيض الناشئين من مواليد 2001، فوزاً مستحقاً على نظيره البحريني بثلاثة أهداف من دون مقابل، سجلها راشد عبدالله، مايد الحمادي وعبدالله المنهالي، وأهدر الأبيض ركلة جزاء أخفق في تسديدها شهاب أحمد في نهاية الشوط الأول، في افتتاح الدورة الودية الدولية والتي تقام على ملعب ذياب عوانة.

وتأتي فرصة لمزيد الاحتكاك القوي وصقل للاعبي منتخب الناشئين «ب»، تمهيداً لاختيار أفضل العناصر لضمها مع مواليد 2002 وتكوين منتخب الشباب الجديد الذي سيخوض التصفيات الآسيوية العام المقبل، وتستمر البطولة حتى 2 مارس المقبل، وسبق لقاء منتخبنا مباراة بين روسيا واليابان انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.