قبلة «بارك» على جبين العبيدي.. شهادة تقدير

جميلة هي اللحظات التي تكون فيها كرة القدم، عنواناً وميداناً للأفعال والسلوكيات الراقية، الكوري الجنوبي جونغ بارك محترف فريق الإمارات الأول لكرة القدم، سارع بعد تسجيله هدف السبق لفريقه الأخضر من ركلة جزاء في الدقيقة 49 في شباك ضيفه عجمان ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي، نحو مدربه التونسي نورالدين العبيدي، ليطبع على جبينه قبلة صادقة في إشارة إلى اعترافه بالعرفان لمدربه، وحبه له، وتقديره لعمله وجهده مع فريقه بصورة عامة.

وما زاد الإعجاب بالقبلة، أن بارك وبعدما فرغ من تلقي التهاني من زملائه، والاحتفال معهم بهدف التقدم، ذهب إلى مدربه العبيدي، واختصه بتلك القبلة الأنيقة، مقدماً ملخصاً حقيقياً مفاده، أن كرة القدم، لعبة جميلة عندما توضع أمورها في نصابها الصحيح، وفي سياقها المعتاد!