«الأبيض» يواجه سلوفاكيا في افتتاح دورة تايلاند

أسفرت قرعة دورة ملك تايلاند الدولية الودية التي جرت أمس، عن ملاقاة «الأبيض» مع سلوفاكيا في افتتاح البطولة يوم 22 مارس الجاري، ويواجه في اليوم نفسه منتخب تايلاند مع الغابون، فيما تقام مباريات اليوم الثاني للبطولة بين الفائزين من اليوم الأول، ثم الخاسرين لتحديد المراكز من الأول إلى الرابع.

ومن المقرر أن يتجمع الأبيض يوم 18 الجاري بحضور 24 لاعباً، وسيقوم المدرب الإيطالي زاكيروني بالكشف عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، بعد أن تابع مباريات الدوري منذ انتهاء بطولة خليجي 23، وتضم القائمة عدد من اللاعبين الشباب، الذي يعتمد عليهم المدرب مستقبلاً، على أن يغادر الفريق في اليوم نفسه متوجهاً إلى بانكوك، للاشتراك في البطولة التي تعتبر احتكاك وإعداد جيد استعداداً لكأس آسيا التي ستقام العام المقبل 2019 على أرض الإمارات .ويتطلع الأبيض الى تحقيق انجاز مشرف.