يوفانوفيتش: برادة يعاني من إصابة قوية في الكاحل

كشف الصربي ايفان يوفانوفيتش مدرب النصر أن المغربي عبد العزيز برادة لاعب الفريق الأول لكرة القدم يعاني من إصابة قوية في الكاحل وأن عودته إلى التدريبات الجماعية لن تكون قبل أسبوعين على الاقل، وبذلك سيستمر غيابه عن مواجهة الوصل لحساب الجولة 18 لدوري الخليج العربي.

كما أكد مدرب النصر أن اللاعب البرازيلي سانتوس فاندرلي يظل بدوره خارج الحسابات وأنه مستمر في عملية الـتأهيل ولا يتدرب مع الفريق حتى الآن، وقال إن النصر لم يكن محظوظا معه بما أنه افتقده طيلة عام ونصف العام.

وصرح يوفانوفيتش أن الشكوك تحوم حول مشاركة لاعب الوسط خالد جلال رغم رفع العقوبة عليه من لجنة الاستئناف بسبب تعرضه لإصابة بسيطة في التدريب.

وعبر المدرب الصربي عن تفاؤله بقدرة فريقه على تحقيق انتصاره الخامس على التوالي بغض النظر عن المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين في ربع نهائي كأس الخليج العربي وحقق فيها الوصل الفوز بهدف دون رد.