مشروع لإلغاء البطاقات الحمراء غير المستحقة

تعكف لجنة دوري المحترفين، برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي، على الانتهاء من مشروعها الخاص بإلغاء «البطاقات الحمراء» غير المستحقة في حالات الطرد المباشر للاعبين خلال منافسات دوري لخليج العربي، حيث يجري وضع اللائحة الخاصة بالمشروع، ومن ثم تعميمها على الأندية للاسترشاد برأيها، قبل اعتمادها بشكل نهائي من مجلس إدارة اتحاد الكرة، لتطبيقها بشكل رسمي، ومن ثم تشكيل الهيئة التي ستدير المشروع، ومن المنتظر أن تضم خبراء من الحكام الدوليين السابقين، وذوي الخبرة الفنية.

رسوم الاستئناف

علم «البيان الرياضي»، أن رسم الاستئناف سيكون في حدود ثلاثة آلاف درهم لجدية الطلب، وفي حال رفضت لجنة الاستئناف طلب أحد الأندية بإلغاءالإيقاف عن لاعبها، سيتم تغريم النادي 10 آلاف درهم، وهي خاصة برسم أتعاب هيئة الاستئناف، وسيكون قرار اللجنة بشأن أي استئناف خلال 24 ساعة من تقديمه.

يأتي هذا المشروع، الذي تمت الموافقة عليه خلال ورشة العمل الفنية خلال الفترة السابقة، استكمالاً لمشروع حكم الفيديو، الذي تم تطبيقه في دوري الأولى، وسيتم تطبيقه في دوري الخليج العربي خلال مارس المقبل، ويلقى المشروع الجديد اهتماماً وتفاعلاً من الأندية المحترفة، لكونه يسهم في تحقيق أكبر قدر من العدالة.

اقتباس إنجليزي

يعتبر مشروع إلغاء البطاقات التي يثبت عدم استحقاقها عن اللاعبين، من المشاريع المهمة التي تقدمها لجنة دوري المحترفين للأندية، ويطبق بالفعل في الدوري الإنجليزي، حيث تم إعداد لائحة متكاملة من اللجنة الفنية حول هذا الأمر، وهو تشكيل هيئة مستقلة للنظر في اعتراضات الأندية على البطاقات التي يحصل عليها اللاعبون، وتتكون من رئيس و9 أعضاء، مقسمين إلى 3 حكام قدامى و3 قانونيين و3 خبراء فنيين، سواء لاعبين أو مدربين سابقين.

عبد الله ناصر الجنيبي

الشروط

المشروع يتضمن أن يتقدم النادي بشكواه إلى الهيئة المستقلة خلال 24 ساعة من تاريخ المباراة، شريطة أن يكون الطلب موثقاً بالفيديوهات اللازمة من الناقل الرسمي للمباراة، وذلك في حالتين فقط، يسمح فيهما بنظر الشكوى.. الأولى في حالة قيام الحكم بطرد اللاعب، ويكون الفيديو قد أثبت أن صاحب الواقعة غير من حصل على الطرد، والحالة الثانية، ألا يكون اللاعب مستحق للبطاقة الحمراء وأن الحكم قد أخطأ في التقدير، وعلى الفور يقوم رئيس «الهيئة» بعرض الاستئناف على لجنة من 3 أعضاء، هم قانوني، حكم سابق، فني، من بين الأعضاء الـ 9، لنظر الحالة وإصدار قرار، خلال 48 ساعة من المباراة على الأكثر.

أما عن آلية الاجتماع، فستستعين لجنة المحترفين، بالنموذج الإنجليزي المطبق بالفعل مع تلك الحالات، بأن يقوم رئيس «الهيئة» باستدعاء كل عضو على حدة، لعرض الحالة المراد اتخاذ قرار بشأنها، على أن يكتب كل طرف رأيه في الحالة، دون أن يكون هناك اجتماع شامل بينهم، وفي حالة إقرار عضوين من الثلاثة بإلغاءالطرد الذي حصل عليه اللاعب، يحكم لصالحه فوراً.

ومن المنتظر أن يرفع المكتب التنفيذي، اللائحة الجديدة الخاصة بإلغاءالبطاقات الحمراء عن اللاعبين على الأندية أولاً للاسترشاد برأيها، ومن ثم يتم تصعيدها إلى مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها.

دعوة

مبادرة جماهيرية للابتكار

طرحت لجنة دوري المحترفين مبادرة جماهيرية، ضمن فعاليات شهر الابتكار على صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي، وجهت من خلالها دعوة للجماهير لطرح أفكارها المبتكرة والإبداعية عبر وسم مخصص للمبادرة #AGLInnovation.

شعار مبادرة "شارك بأفكارك" على مواقع التواصل

وتهدف لجنة دوري المحترفين من خلال هذه المبادرة إلى استطلاع آراء الجماهير تماشياً مع خطتها الاستراتيجية 2017-2020، الرامية إلى تعزيز الاتصال والتواصل مع الجماهير، من خلال إشراكهم والاستماع لمقترحاتهم، في تصميم وإطلاق الخدمات، واستقراء احتياجات الجماهير، وزيادة قنوات إيصال الخدمات، وزيادة المحفزات التي توفرها اللجنة للجماهير، وكذلك استقطاب الأفكار الابتكارية، وتطوير إطار التفاعل الجماهيري الإلكتروني. وتقدم اللجنة جوائز لمقدمي الأفكار المبدعة، يتم الإعلان عن الفائزين في اليوم الأول للجولة 18.دبي- البيان الرياضي