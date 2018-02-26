شهادة زوران.. وسخرية العيناوية

أثارت تصريحات سابقة للكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للعين، قال فيها «من يعتقد بأنه يمتلك المقدرة على إدارة الدفة الفنية للفريق فعليه الحصول على شهادة أو رخصة تدريب ليتولى مهمة التدريب»، سخرية عدد غير قليل من جماهير النادي، بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الشارقة «1-3» أول من أمس بالجولة 17 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وتداولت جماهير الزعيم، على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات المدرب بطريقة لا تخلو من تهكم منتقدين الطريقة والتشكيلة، التي لعب بها الفريق وتسببت في خسارته، وطالبوا المدرب بتفسير سحبه للاعب متوسط الميدان عامر عبد الرحمن برغم العمل المتميز الذي كان يقوم به في الربط بين الدفاع والهجوم.

وتساءلوا عن عدم إشراكه لمهاجم صريح والإبقاء على أحمد خليل وماركوس بيرغ بدكة الاحتياطي في وقت كان فيه الفريق بحاجة إلى تسجيل أهداف، وأجمع العيناوية «الساخرون»، على أن زوران أضاع على الفريق فرصة الابتعاد بالصدارة والاقتراب من اللقب، كما أضاع من قبل فرصة صدارة المجموعة الرابعة بالبطولة الآسيوية بالتعادل مع الريان بسبب خططه الفنية العقيمة بداية من وضع التشكيلة والخطة وطريقة اللعب، ونهاية بالتبديلات، وطالبت جماهير العين مجلس الإدارة بضرورة الجلوس مع المدرب ووضع حد لما يفعله بالفريق حتى لا يفقد الزعيم كل شيء بنهاية الموسم.