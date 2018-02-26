«حكم الفيديو» بالجولة 19 للدوري

تقرر تطبيق تجربة حكم الفيديو في مسابقات «المحترفين» رسمياً، بالجولة 19 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، يومي16 و17 مارس المقبل، كما سبق أن انفرد «البيان الرياضي» بالخبر، كما تتم الاستعانة بحكم الفيديو في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي، الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، من خلال مباراتي الوحدة مع دبا الفجيرة باستاد مدينة زايد، وشباب الأهلي دبي مع الوصل باستاد راشد في القصيص يوم 9 مارس المقبل، ومباريات الإياب التي ستقام 22 منه، وتطبق التجربة في المباراة النهائية للكأس المقررة 29 مارس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد مساء أمس في مقر اتحاد الكرة في دبي، وقال محمد اليماحي، رئيس لجنة الحكام، إن التطبيق في مسابقات المحترفين جاء بعد نجاح التجربة بدوري الأولى في لقائي بني ياس مع الفجيرة ودبا الحصن مع كلباء.