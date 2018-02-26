منتخب الناشئين والبحرين يفتتحان «الدولية» اليوم

تنطلق اليوم بملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة في دبي، البطولة الودية الدولية لمرحلة الناشئين من مواليد 2001، التي ينظمها اتحاد الكرة، ويلتقي منتخب الناشئين «ب»، مع البحرين في ضربة البداية، ويلعب في اليوم نفسه منتخبا اليابان وروسيا، وتستمر البطولة حتى 2 مارس وتهدف لصقل لاعبي منتخبنا تمهيدا لاختيار أفضل العناصرلضمها مع مواليد 2002 وتكوين منتخب الشباب الجديد.ومن المقرر أن يلعب الأربعاء المقبل «أبيض الناشئين» مع اليابان والبحرين مع روسيا، ويختتم منتخبنا مبارياته 3 مارس بلقاء روسيا، ويتقابل في اليوم نفسه البحرين مع اليابان.