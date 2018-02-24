مانوتشو أول ضحايا «تقنية الفيديو» في الملاعب العربية

أصبح الإيفواري كواكو مانوتشو مهاجم بني ياس أول لاعب في الملاعب الإماراتية والعربية ينال البطاقة الحمراء بعد استخدام تقنية الفيديو، وأشهرها له الحكم يحيى الملا الذي أدار مباراة بني ياس وضيفه الفجيرة مساء أمس بملعب الشامخة ضمن مباريات الجولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل 1 - 1، ليبقى «السماوي» في الصدارة (31 نقطة)، و«الذئاب» وصيفاً ( 30 نقطة)، وهي المواجهة الأولى التي يطبق فيها اتحاد الكرة تقنية الفيديو رسميا.

وبدأت الأحداث عندما أطلق الحكم يحيى الملا صافرته محتسباً مخالفة لصالح بني ياس عند الدقيقة 40 بعد التحام قوي في منتصف الملعب بين مانوتشو ولاعب الفجيرة أحمد راشد الذي كان ينوي الحكم منحه البطاقة الصفراء، وسط احتجاج لاعبي فريقه، ليكشف أحمد راشد للحكم عن إصابة في قدمه مع التأكيد على أن المخالفة لمصلحته، ما جعل الحكم يوقف اللعب ويلجأ إلى تقنية الفيديو، لتكون المفاجأة بعد عودته، حيث أشهر البطاقة الحمراء للإيفواري مانوتشو، واحتسب مخالفة لمصلحة الفجيرة وسط دهشة جمهور بني ياس.

وشهدت المباراة أفضلية منذ البداية لفريق بني ياس لكن خطأ حارس مرماه محمد الحمادي منح الفجيرة هدف التقدم وجاء بواسطة لاعبه دانيلو في الدقيقة 19، ونجح «السماوي» في إدراك التعادل وهو يلعب بعشرة لاعبين، وسجل الهدف سهيل النوبي في الدقيقة 47.



من جهة أخرى تعادل الحمرية ومسافي 2 - 2، وسجل لمسافي كل من بوجا اريك وجاسم مسعود في الدقيقتين 60 و (90+5 ) وللحمرية محمد الحمادي وكامل شافني في الدقيقتين 77 و 79.



وفاز الذيد على رأس الخيمة 4 - 0 سجل الأهداف كل من بابا ويغو (هدفين)، وراشد ناجم، وسفياني في الدقائق 2 و90 و35،و 64، ووصل الذيد إلى 17 نقطة.