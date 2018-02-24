ملاعب الإمارات تحتفي بعودة زايد بن حمدان

احتفت ملاعب الإمارات أمس بعودة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان معافى من رحلته العلاجية، ونظمت لجنة المحترفين مبادرة للترحيب بعودة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، من خلال المباريات الثلاث لدوري الخليج العربي في انطلاقة الجولة 17، كما تم الاحتفاء بعودة البطل في مباراة بني ياس والفجيرة بدوري الدرجة الأولى.



وحمل لاعبو النصر والظفرة وسم «مرحباً زايد بن حمدان» قبل انطلاق المباراة وتم عرض رسالة ترحيب على الشاشات الإلكترونية بملعب العوير، وعرض فيديو ترحيبي على الشاشات الكبرى.



وفي مباراة الجزيرة وحتا حمل اللاعبون وسم «مرحباً زايد بن حمدان» وشاركت جماهير الفريقين في المظاهر الترحيبية عبر «تيفو» ترحيبي في المدرجات، وحمل لاعبو الوحدة وشباب الأهلي دبي مجسم الوسم كما تم توزيعه على الجماهير.



ورفع لاعبو بني ياس قبل انطلاقة مباراة الفريق أمام الفجيرة لافتة ترحيب بعودة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مكتوب عليها «مرحبا يا عزوة آل نهيان.. مرحبا زايد بن حمدان»، ووجدت المبادرة تفاعلاً كبيراً من الجماهير من خلال التصفيق الحار، ورحب نادي بني ياس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عبر تغريدة جاء فيها «مرحبا يا سمي المجد، مرحبا يا حفيد زايد» ونشر الموقع صورة اللاعبين يحملون اللافتة ، وحظيت التغريدة بتعليقات عديدة تشيد بتضحيات وبطولات الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان .

لاعبو بني ياس يحملون لافتة ترحيب بعودة زايد بن حمدان آل نهيان | البيان





وشاركت لجنة المحترفين الأشقاء في دولة الكويت احتفالاتهم باليوم الوطني وارتدى اللاعبون والحكام في المباريات الثلاث بدوري الخليج العربي قمصاناً تضمنت تهنئة بهذه المناسبة، كما نظمت اللجنة مبادرة «زايد العطاء» للتبرع بالدم.

وعلى مستوى النتائج عرقل شباب الأهلي دبي، فريق الوحدة، بالتعادل السلبي أمس، باستاد مدينة زايد الرياضية في الجولة 17 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وخسر «العنابي» نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على اللقب ووصل إلى النقطة 37 بفارق نقطة عن العين المتصدر، الذي يواجه الشارقة اليوم.

وكرس شباب الأهلي دبي عقدته للوحدة حيث عجز «العنابي» عن الفوز على منافسه في آخر 7 سنوات منذ أبريل 2011.



وفاز النصرعلى الظفرة، 1 - 0، بملعب العوير، أحرزالهدف جوان العمري (ق 58)، وعزز «العميد» موقعه في المركز الرابع بالنقطة 29.



وقاد علي مبخوت فريق الجزيرة للفوز على حتا 2 - 1 على ملعب محمد بن زايد، حيث سجل الهدفين في الدقيقتين 5 و56، وجاء هدف حتا من «نيران صديقة» عن طريق محمد جمال والذي حول الكرة بالخطأ في مرماه (ق 55) ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 25 نقطة خامساً.