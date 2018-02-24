دبا الفجيرة والوصل.. تحسين الصورة

يستضيف دبا الفجيرة في الخامسة و35 دقيقة عصر اليوم فريق الوصل بملعب الفجيرة بالجولة 17 من الدوري، ويسعى الفريقان إلى تحسين الصورة، والتقدم في الترتيب ويسعى «الإمبراطور» إلى الفوز الغائب عن الفريق منذ الجولة 15 بالإضافة إلى الخروج من النتائج السلبية الآسيوية بعد خسارتين متتاليتين، ويتطلع الوصل إلى اللحاق بالصدارة مجدداً، حيث يحتل حالياً المركز الثالث برصيد 32 نقطة، وفي الوقت نفسه يأمل لاعبو دبا فك عقدة الوصل، ولن تكون المباراة سهلة على لاعبيه وسط حالة التراجع التي يعيشها الفريق في الدوري، حيث يحتل المركز الحادي عشر بـ12 نقطة ويخوض المدرب كاميلي اللقاء بشعار رد الاعتبار بعد الهزيمة في الدور الأول أمام الوصل بنتيجة 3-2.

أكد الأرجنتيني أروابارينا مدرب الوصل أن فريقه يخوض مباراة هامة وصعبة، نظراً لكونها أمام خصم قوي يقدم أداء جيدا رغم النتائج التي لا تساعده، ويسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية لإيقاف نزيف النقاط، مؤكداً على رغبة فريقه في تقديم مردود طيب يرضي الجماهير ويساعد الفريق على نيل النقاط الثلاث. وقال: لدوري لم يحسم بعد والفريق الذي سيقدم أداء قويا في جميع المباريات المتبقية هو من سيحقق اللقب.

وقال: هدفنا تقديم أداء قوي لتحقيق الفوز رغم وجود العديد من الإصابات، وإقامة المباراة خارج أرضنا.

إصابات

وأضاف: لدينا 5 مصابين هم فابيو دي ليما وكايو كانيدو وحسن محمد وعبد الرحمن علي ووحيد إسماعيل، والوحيد الذي لديه فرصة للمشاركة هو فابيو دي ليما رغم أننا لا نريد أن نجازف بإشراكه حتى لا تتفاقم إصابته مجدداً، ونسعى إلى اختبار البدلاء المميزين القادرين على تعويض الغيابات.

وتابع: طالبت اللاعبين بتفادي البطاقات الصفراء من خلال عدم الاعتراض على قرارات الحكام أو التدخل مع لاعبي الخصوم بقوة، لأن الفريق في مرحلة مهمة وفي حاجة إلى جهود الجميع.

تركيز

وفي المقابل حذر البرازيلي كاميلي مدرب «النواخذة» لاعبي فريقه من خطورة لاعبي الوصل واصفاً المباراة بالصعبة والقوية، خصوصاً وأنها تجمعهم بفريق يسعى للحفاظ على حظوظه في نيل الدرع، وقال: تتطلب المباراة تركيزاً عالياً ووجود رغبة في هز شباك المنافس، مشيراً الى أن ذلك لا يتأتى إلا بالانضباط التكتيكي وتنفيذ الأدوار من قبل اللاعبين طوال الـ90، دقيقة مذكراً اللاعبين بالأداء القوي والفوز على الجزيرة في إياب ربع نهائي الكأس.

أفضل مستوى

وأشار كاميلي الى أن فريقه دائما ما يقدم افضل المستويات في الدوري لكن الفوز يذهب للمنافس، لافتاً الى أنهم يسعون للحصول على اكبر عدد من النقاط فيما تبقى من مباريات رغم صعوبتها حتى يضمن الفريق تواجده مع الكبار.