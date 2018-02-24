الشارقة والعين.. الأمان والصدارة

يستضيف فريق الشارقة في ملعبه في الثامنة والربع من مساء اليوم فريق العين في مواجهة مهمة بالجولة 17 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وتتركز عيون «الزعيم» على الصدارة، حيث تعد بطولة الدوري أحد أهم أهدافه، ويدخل الفريق المباراة برصيد 38 نقطة، فيما يبحث «الملك» عن الوصول إلى نقاط الأمان بعيدا عن المنطقة الخطرة في الترتيب العام ورصيده الحالي 19 نقطة.

وشدد الكرواتي زوران، مدرب العين على أهمية مواجهة الشارقة، وأكد أن فريقه مطالب بمضاعفة الجهود وحصد النقاط الكاملة، مشيرا إلى أن المهمة ليست سهلة في مواجهة فريق يضم في صفوفه لاعبين متميزين ويقدم مستويات فنية جيدة منذ تغيير الجهاز الفني الذي قاد الفريق لنتائج إيجابية، آخرها الفوز على شباب الأهلي- دبي، كما أن الشارقة تسبب في متاعب للعين في مباراة الدور الأول.

وأوضح زوران، أن مشاركة أحمد خليل في المباراة غير مؤكدة لوفاة شقيقه، كما أن المهاجم السويدي بيرغ يشعر بارتفاع في درجة الحرارة وستتضح الرؤية بشأن مشاركته خلال التدريب الأخير.

وعن الفترة الزمنية القصيرة التي تفصل العين عن مباراة اليوم ومواجهة الوحدة المقبلة، قال زوران كل التفكير منصب حاليا على مباراة الشارقة وبعد الفراغ منها سنفكر في الوحدة.

ورد المدرب الكرواتي على الانتقادات التي طالته بسبب عدم توظيف اللاعب المصري حسين الشحات بالصورة المطلوبة خلال المباراة الآسيوية الأخيرة أمام الريان، مؤكدا أنه ملم تماما بإمكانات اللاعب الذي كان يلعب كظهير أيمن في بعض مباريات فريقه بالدوري، وقال: اللاعب خلال المباراة الأخيرة بالبطولة الآسيوية قدم مستوى متميزا في مركز الظهير وساند الهجوم بطريقة جيدة لأنه لاعب مهاري ولديه المقدرة على اللعب في أكثر من مركز.

وأضاف: القرار في وضع التشكيلة وتوظيف اللاعبين داخل الملعب هو شأن يخص المدرب مع الاحترام للآراء الأخرى لأنه إذا اعتمد أي فريق على آراء الجماهير فلن يكون في حاجة لمدرب، ومن لديه القدرة على التدريب فينبغي أن يحصل على الشهادة والرخصة، والمدرب هو أقرب شخص للاعبين ويلم بكامل التفاصيل المتعلقة بهم وبمشاكلهم.

غياب

وفي المقابل، قال عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة: استعداداتنا جيدة في ظل وجود بعض الإصابات والعين فريق قوي، ولا بد من احترامه، ونفقد المدافع شاهين عبد الرحمن للإصابة، وأتمنى أن يكون المحترف فاندر فييرا جاهزاً.

وتمنى العنبري ان يظهر الفريق بشكل إيجابي ويحالفه التوفيق لتحقيق الفوز منوهاً للعمل الجيد للجهاز الفني مع اللاعبين في فترة توقف الدوري، وقال: لعبنا مع بونيودكور الأوزبكي وديا وخرجنا بعدة فوائد منها إعطاء الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق في الفترة السابقة، والفريق يحتاج لجميع اللاعبين بالمرحلة المقبلة.

أداء متوازن

عن الاستراتيجية التي سيخوض بها اللقاء قال: سنلعب بطريقة متوازنة دون الاندفاع هجوماً أو التكتل دفاعاً، ونفكر دائما في الفوز بغض النظر عن المنافس، ونحن نحترم العين وأتمنى أن يكون اللاعبون في يومهم حتى نتمكن من الخروج بنتيجة مرضية.

وأشاد العنبري بالمستويات الجيدة التي يقدمها العين، وقال: العين أقوى فريق في الدوري ويلعب بتنظيم ويقدم مستوى جيدا في «الآسيوية»، ورفض العنبري وصف موقف الشارقة في الدوري بالمطمئن، مشدداً على أن وضع الشارقة ما زال غير مرض.