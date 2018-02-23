«الأبيض الصغير» يبدأ معسكر دبي استعداداً لـ«الدولية»

يبدأ منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة مواليد 2001، تجمعه وتدريباته مساء اليوم بمعسكره المقام بمقر اتحاد الكرة بدبي، استعداداً للبطولة الدولية الودية الرباعية للناشئين، والتي تقام على ملعب ذياب عوانة في اتحاد الكرة من 26 فبراير إلى 2 مارس المقبل، بمشاركة منتخبات البحرين وروسيا واليابان، ويلعب «الأبيض الصغير» مع البحرين، وروسيا مع اليابان في افتتاح البطولة الاثنين المقبل.

واستدعى الكرواتي فيدرو ميلين مدرب المنتخب، 22 لاعباً هم: أحمد حسن، راكان وليد، ماجد خميس، زايد سلطان، أحمد فوزي، أحمد المشجري، (الجزيرة)، عبيد البدواوي(حتا)، خالد البلوشي( خورفكان)، عبدالله عمر (دبا الحصن)، محمد عيسى ( شباب الأهلي- دبي)، سيف الزعابي(عجمان)، مانع سعيد، (العين)، عبد العزيز سليمان، محمد إبراهيم، راشد عيسى(النصر)، راشد عبدالله، عيسى البلوشي، محمد مسري، عبدالله سالمين ( الوحدة)، شهاب لشكري، راشد فؤاد، علي إبراهيم،(الوصل).