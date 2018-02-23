قمة «السماوي» و«الذئاب» تجذب الأنظار بدوري الأولى اليوم

تتجه الانظار عند الخامسة والنصف مساء اليوم إلى مباراة بني ياس وضيفه الفجيرة على ملعب استاد الشامخة بالجولة 13 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتي تشهد استخدام تقنية الفيديو لأول مرة في الملاعب العربية، ما يشجع الجماهير على الحضور لمتابعة التجربة، ومن المنتظر حضور عدد من مسؤولي اتحاد المرة ولجانه المختلفة للتجربة وتقييمها.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة باعتبارها لقاء قمة الدوري، حيث يتصدر «السماوي» برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة عن «الذئاب»، الذي يحتل المركز الثاني، وفوز أي فريق يؤمن له الانفراد بالصدارة، في خطوة مهمة نحو دوري «المحترفين»، وأعلنت إدارة بني ياس عن جوائز قيمة للجماهير منها أجهزة كمبيوتر محمول وتذاكر سفر إلى مصر والسودان.

وتجمع المباراة الثانية اليوم مسافي (الحادي عشر بـ 14 نقطة) مع الحمرية ( الرابع بـ22 نقطة)، ويلتقي رأس الخيمة ( الأخير بخمس نقاط ) مع الذيد ( التاسع بـ 14 نقطة) بالمباراة الثالثة .

ويلتقي غداً دبا الحصن مع كلباء، وخورفكان مع مصفوت، والعروبة مع العربي.