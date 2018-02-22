حكم الفيديو رسمياً في استاد الشامخة غداً

تتجه الأنظار بكل قوة، نحو ملعب الشامخة يوم غد، حيث سيتم تطبيق تجربة حكم الفيديو للمرة الأولى في ملاعب عربية، خلال مباراة بني ياس مع الفجيرة، في دوري الدرجة الأولى، حيث اعتمدت لجنة الحكام، تطبيق التجربة رسمياً في 4 مباريات لدوري الهواة، قبل التطبيق الرسمي في دوري الخليج العربي، بداية من مارس المقبل، وستكون مباراة دبا الحصن مع كلباء يوم السبت، هي المحطة الثانية للتطبيق، ثم مباراة الفجيرة مع دبا يوم 2 مارس، وستكون مباراة كلباء مع مسافي يوم 3 من الشهر نفسه، هي آخر تجارب التطبيق المباشر، قبل بدء العمل في تلك التجربة الجديدة في دوري الخليج العربي بداية من الجولة 19.

تجارب

ويأتي تطبيق تجربة حكم الفيديو، بعد فترة تجارب «أوف لاين»، استمرت من بداية الموسم الكروي الحالي، سواء في مباريات قطاع مراحل أو دوري أولى، أو دورات دولية ودية، وتدريب الكوادر، بالتعاون مع الشركة المنفذة، حيث عقدت أول ورشة عمل للحكام، للتدريب العملي على تلك التجربة، كخطوة عملية من خطوات التطبيق الرسمي، بمشاركة 22 حكماً، تم اختيارهم للعمل على الأجهزة الخاصة بتنفيذ تلك التجربة المهمة.

وشهدت الفترة الماضية 3 مراحل رئيسة سعياً للتطبيق، وهي التدريب النظري داخل القاعات، بحضور خبراء من المجلس وأصحاب الخبرات، وتطبيق التجربة «أوف لاين»، دون ربط مع الحكم، على غرار التجربة التي أقامها اتحاد الكرة في نهائي كأس الخليج العربي الموسم الماضي، ثم التطبيق عبر «أون لاين» بشكل مرحلي تجريبي، بداية من الغد، تمهيداً للتطبيق الرسمي المثالي في مارس المقبل.

وتعتبر تجربة حكم الفيديو، مواكبة للتطور التكنولوجي الحديث، وتحقيق كامل العدالة للفرق، كما أنها تجربة مهمة ومفيدة، وتقلل من الأخطاء التحكيمية، تعتبر قفزة نوعية للعبة كرة القدم، وقرار تطبيقها، يعتبر قراراً استراتيجياً، ونجح اتحاد الكرة في الاستعانة بشركة متخصصة في تكنولوجيا الملاعب، لضمان نجاح التجربة، وهي الشركة التي قامت بتنفيذ التجربة في مونديال الأندية باليابان، ومونديال الشباب الأخير في كوريا الجنوبية، نظراً لكونها تملك خبرة كبيرة في تلك التقنية، وسوف تتولى تنفيذ المشروع بالكامل.

شروط

ويقول علي حمد المشرف على ملف تلك التجربة، إن الحكم وحكم الفيديو، هما فقط المعنيان بطلب الإعادة، وغير مسموح للأجهزة الفنية والإدارية طلب الإعادة لأي لقطة أو حضور مناقشات الحكام، وأضاف قائلاً: إن المشروع يتطلب تأهيل الحكام بشكل جيد، من أجل ضمان التطبيق الفعال، وأكد أن القرار النهائي لأي حالات تحكيمية، يعود للحكم بالمقام الأول.

وكشف الحكم الدولي الأسبق، خالد الدوخي، عن اختصاص حكم الفيديو بأربع حالات، هي: صحة احتساب الأهداف، ركلات الجزاء، الخطأ في توجيه البطاقات للاعب غير متسبب في المخالفة، حالات الطرد المباشر.

وعن إهدار الوقت في إعادة اللقطات، وتأثير ذلك في الزمن الفعلي للمباريات، أكد خالد الدوخي، أنه لا يوجد استهلاك للوقت في هذا المشروع، حيث سيقوم حكم المباراة بتعويض الوقت، وعموماً، من المتوقع ألا تكون هناك حالات توقف عديدة خلال المباريات.

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تعقد لجنة الحكام مؤتمراً صحافياً الأحد المقبل برئاسة محمد اليماحي، للإعلان الرسمي عن التطبيق في دوري المحترفين.