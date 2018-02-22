كأس العالم بين أحضان معالم دبي

احتضنت أبرز معالم دبي، أمس، جولة كأس العالم كوكا كولا التي استمرت حوالي 6 ساعات زارت خلالها الكأس الغالية برواز دبي قبل أن تحط الرحال على جسر السلام بقناة دبي المائية، ثم اختتمت رحلتها ببرج خليفة، وتغادر اليوم لاستكمال رحلتها العالمية قبل أن تستقر في روسيا مستضيفة مونديال 2018.

ووصلت الكأس إلى مطار دبي على متن طائرة «فيفا» الخاصة في حدود الساعة الثانية بعد الظهر، وكان في استقبالها بمطار دبي الدولي سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ولوكاس راشو مدير الشراكات التسويقية في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وفيكتوريا لوبيريفا سفيرة كأس العالم 2018، ومرات أوزغل المدير العام لشركة كوكاكولا الشرق الأوسط.

سعيد حارب مع المذيعة الروسية فيكتوريا بيتروفا وممثل الشركة الراعية أمام الكأس | تصوير - إكزافير ويلسون

جولة

وبدأت الكأس الغالية جولتها في دبي عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركة كوكا كولا راعية الحدث، حيث زينت كأس العالم برواز دبي، الذي يعدّ أحد أبرز المعالم التي تم تدشينها في الفترة الأخيرة، وهو عبارة عن برواز أو إطار متكامل، يبرز معالم الإمارة بشكل فريد، ويبلغ ارتفاع الضلعين 150 متراً، وعرض 93 متراً، ليشكل الفراغ القائم بين الضلعين صورة جميلة لمدينة دبي واضحة المعالم من علو شاهق، بحيث ينقل من جهة معالم ومباني شارع الشيخ زايد، لترمز إلى مدينة دبي الحديثة، فيما تضم الجهة الثانية من البرواز معالم لمناطق ديرة، (أم هرير والكرامة)، التي ترمز إلى دبي القديمة.

وحطت كأس العالم الرحال في محطتها الثانية على جسر السلام بقناة دبي المائية التي تعتبر أحد أهم مشاريع دبي السياحية، وذلك تجسيداً لصفة التسامح التي تتحلى بها الكأس ومدينة دبي.

ويبلغ طول القناة ثلاثة كيلومترات، ويراوح عرضها بين 80 حتى 120 متراً، إذ تمتد من منطقة الخليج التجاري، لتعبر شارع الشيخ زايد بين تقاطع الصفا والتقاطع الأول، وتمرّ بحديقة الصفا إلى شارع الوصل ومنطقة جميرا الثانية، وصولاً إلى بحر الخليج العربي.

سعيد حارب يتلقى هدية بيتروفا | البيان

الطابق 112

وأنهت الكأس رحلتها في الطابق 112 في برج خليفة أعلى نقطة في العالم، ما يعد رقماً قياسياً بوصولها إلى أعلى نقطة على سطح الأرض، وذلك احتفالاً بوجودها في دولة الإمارات، وتأكيداً على تفرد دبي وتميزها كمدينة رائدة على مستوى العالم.

واختتمت جولة كأس العالم كوكا كولا بحفل عشاء في فندق أرماني دبي، بحضور كبار الشخصيات وعدد من القيادات الرياضية.

وقال سعيد حارب خلال افتتاحه لجولة كأس العالم: جولة كأس العالم في عدد من المدن العالمية تأكيد على مكانة الكأس في قلوب الجميع كونها رمزاً للجمال والمتعة والتنافس الراقي في أقوى بطولات كرة القدم العالمية على الإطلاق. وأضاف: وصول الكأس إلى دبي في إطار في جولتها العالمية يؤكد مكانة الدولة على خارطة الرياضة العالمية، كما أنها وجهة مفضلة في الجولة العالمية للكأس في كل بطولة عالم، نظراً لما تمثله من ثقل عالمي في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والسياحية والرياضية ولكونها مكاناً تعيش فيه جاليات من أكثر من 200 دولة.

وعبّر سعيد حارب عن سعادته بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي وشركة كوكا كولا العالمية لإخراج هذه الزيارة بالشكل الذي يليق بمكانة دولة الإمارات وتميزها في مجال استضافة الأحداث الرياضية، وكذلك بمكانة الكأس العالمية والشراكة الاستراتيجية للشركة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأكد سعيد حارب أن برنامج زيارة الكأس لدبي تضمن عرض الكأس الغالية في عدد من أبرز المعالم السياحية في دبي احتفالا بهذه المناسبة وتقديرا لمكانة كأس العالم التي تمثل طموح جميع منتخبات العالم للفوز بها، معربا عن سعادته بمشاركة حكمنا المونديالي علي بوجسيم في الاحتفال بجولة كأس العالم في دبي، حيث يعد خير سفير لدولة الإمارات في كأس العالم بعد أن أدار 7 مباريات في ثلاث دورات كأس عالم أعوام 1994 و1998 و2002 من بينها مباراة المركز الثالث في مونديال 1994 ومباراة نصف نهائي في مونديال 1998 ومباراة افتتاح مونديال 2002، وهو عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي وخبير تحكيم آسيوي وعالمي.

وأكّد مرات أوزغل، المدير العام لشركة كوكاكولا الشرق الأوسط، على أهمية هذا الحدث قائلاً: تعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في العالم، ولها القدرة على جمع الناس حول العالم وتوحيد شغفهم وحماسهم نحو هذه الرياضة.

لحظة وصول الكأس إلى المطار | البيان

مشاركة

وأضاف: تشارك كوكاكولا العالم هذا الشغف، ويمثل تعاونها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فرصة ثمينة لتحقيق أهدافها بتوحيد الشعوب وتحفيزهم، ليس فقط عشاق كرة القدم بل جميع الناس من مختلف المناطق والدول.

وتابع: تجسد الإمارات جوهر كرة القدم، بدءاً من شغفها بهذه الرياضة وصولاً إلى قدرتها على توحيد وإلهام الناس لتحقيق أحلامهم من خلال الروح الرياضية، ويشرفنا أن نستضيف الكأس الأكثر شهرة في العالم في دبي، ومن خلال جولة كأس العالم فيفا، فنحن لا نعزز شراكتنا مع فيفا فحسب، بل نؤكد مجدداً التزامنا برؤيتنا المشتركة للاندماج والتنوع، فضلاً عن إذكاء الشغف بالرياضة، ومنح الفرصة للجميع ليكونوا جزءاً من كأس العالم.

الطائرة التي تحمل كأس العالم لدى وصولها إلى مطار دبي الدولي | البيان

رحلة

انطلقت رحلة كأس العالم في سبتمبر الماضي من استاد «لوجنيكي» بموسكو، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وفيتالي موتكو نائب رئيس الوزراء الروسي، وأليكسي سوروكين الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لمونديال 2018، إضافة إلى سفراء بطولة كأس العالم وعدد من اللاعبين وغيرهم من الضيوف. وامتدت رحلة كأس العالم الداخلية في روسيا 123 يوماً وقطعت مسافة 26 ألف كيلومتر وحطت رحالها في 15 مدينة روسية.