ديوب «نيو لوك» في الجولة 17 للدوري

أجرى السنغالي ماكيتي ديوب مهاجم شباب الأهلي - دبي، «نيو لوك» جديداً يظهر به في مباراة فريقه غداً، أمام الوحدة ضمن الجولة 17 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليفاجئ جماهير فريقه في أقل من أسبوع بشكل جديد.

قام ديوب، بقصة شعر جديدة ستكون الثانية في أقل من أسبوع فقط، بعدما ظهر بقصة شعر جديدة أمام حتا الخميس الماضي، في الدور ربع النهائي من كأس الخليج العربي، وقاد فيها ديوب شباب الأهلي - دبي إلى الفوز على حتا 2-1.

ويعد ديوب كغيره من اللاعبين الأفارقة مغرما بتقليعات الشعر الغريبة والطريفة التي يثير بها شغف الجماهير في الملاعب ،حيث تميز كثيرا بقصات شعره منذ كان لاعبا في الظفرة. ولكن تقلعيات ديوب لا تخالف لوائح اتحاد الكرة بخصوص قصات الشعر.

كان ديوب، غاب قرابة شهرين عن المشاركة مع شباب الأهلي - دبي، بسبب الإصابة، وعاد من خلال مباراة فريقه وحتا، والتي تمكن خلالها من تسجيل الهدف الأول لفريقه، وصنع الهدف الثاني لزميله الكرواتي أني.