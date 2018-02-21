مجلس دبي ينظم كأس القارات تحت 13 سنة

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم النسخة الثانية من بطولة كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة، التي تقام خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري في مدينة دبي الرياضي، ويشارك فيها 20 من أبرز الفرق من مختلف القارات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي صباح أمس، وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، والنجم لويس فيغو والنجم ميشيل سلغادو بحضور علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي في المجلس، وكريستيان ويلهامسن نجم المنتخب السويدي السابق، وكريس كوليمور نجم نادي ليفربول السابق، وعدد من المديرين في مجلس دبي الرياضي وعدد ممثلي أكاديميات كرة القدم والإدارات بمجلس دبي الرياضي.

وستشهد النسخة الثانية من البطولة مشاركة نخبة من أفضل لاعبي كرة القدم تحت 13 سنة في العالم، ضمن 20 فريقاً من 13 دولة من مختلف دول العالم، ومن أبرز الفرق المشاركة في البطولة: من إسبانيا فريق ريال مدريد وفريق برشلونة، ومن إنجلترا فريق ليفربول ومن إيطاليا فريق يوفنتوس، ومن مصر فريق الأهلي المصري، ستتنافس الفرق في 56 مباراة خلال الأيام الثلاثة من البطولة.

أهداف

وأكد سعيد حارب أن تنظيم النسخة الثانية، يؤكد نجاح هذه البطولة التي أطلقها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع النجم ميشيل سلغادو، وتم تنظيمها للمرة الأولى في العام الماضي بمشاركة 12 فريقا.

وقال حارب: «هذه البطولة جاءت لتحقيق العديد من الأهداف، على مستوى تطوير كرة القدم محليا ودوليا، وتعزيز مكانة الدولة في استضافة وتنظيم البطولات الرياضية، من خلال إطلاق بطولة تجمع فرقاً متقدمة لفئة الناشئين من مختلف القارات تتنافس فيما بينها لزيادة خبرة اللاعبين الناشئين الموهوبين وإكسابهم تجربة خوض المنافسات في أجواء مثالية».

وأضاف أمين عام مجلس دبي الرياضي: «هذه البطولة تمنح فرقنا المحلية الفرصة لمواجهة الفرق العالمية من مدارس كروية متقدمة، وهو أمر مهم لتطوير قدرات لاعبينا، كما أن البطولة تساهم في تعزيز جانب السياحة الرياضية».

وكشف علي عمر أن المجلس يقوم باستضافة وتنظيم بطولات المراحل السنية بمختلف فئاتها، لتحقيق الفائدة المرجوة وتوفير الاحتكاك اللازم للفرق للمراحل السنية المختلفة مع أبرز المدارس الكروية على مستوى العالم، وكذلك يهدف إلى تطوير الكوادر الفنية والإدارية في الأندية، عبر الاستفادة من الأطقم الفنيــة والإدارية للفرق المشاركة.

وقال ميشيل سالغادو نجم ريال مدريد السابق: تشهد كرة القدم الإماراتية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وتعد هذه البطولة فرصة حقيقية للفرق المحلية واللاعبين المحليين لتحدي أفضل الفرق بالعالم، من أجل تزويدهم بالخبرات والتجارب الكافية التي تصقل موهبتهم، وتساعدهم في مشوارهم المقبل كلاعبين في الأندية والمنتخبات.

كما أنها أكبر فرصة للجمهور لمشاهدة لاعبين موهوبين صغار من أفضل أندية العالم تحت 13 سنة ونجوم كرة القدم في المستقبل، وهدفنا أن تصبح «بطولة كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة» واحدة من أهم البطولات شعبية وانتشاراً في العالم. وقال لويس فيغو أسطورة نادي ريال مدريد: تضم دبي منشآت رياضية حديثة إلى جانب ترحيبها الدائم بجميع من يعيش على أرضها ومن يزورها، لذلك فهي المكان الأمثل لتنظيم هذه البطولة، ويسرني أن أكون سفيراً لهذه البطولة المهمة.