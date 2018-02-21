«الذيد» و«العروبة» يبحثان تطوير الكرة

بحث مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، مع نظيره نادي العروبة الثقافي الرياضي، عدداً من الموضوعات الرياضية وسبل تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج والمنافسات الرياضية، جاء ذلك خلال استضافة نادي الذيد الثقافي الرياضي، لوفد نادي العروبة، علي مبارك بن عباد رئيس مجلس الإدارة، وعلي راشد الملاحي نائب رئيس مجلس الإدارة ومحمد عبد الله الهاشمي مدير النادي. حيث كان في استقبالهم سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي.

وجرى خلال الاجتماع طرح عدد من المناقشات الخاصة بفاعلية الأنشطة الرياضية والسبل المناسبة لتطويرها وفق مفاهيم الاحتراف والتطور الحاصل في المجال الرياضي، حيث بين سالم محمد بن هويدن، أن النادي بدأ منذ الموسم الماضي خطة استقطاب بدءاً من مدرسة كرة القدم وللأعمار السنية الصغيرة في جميع الألعاب، شمل ذلك التنسيق مع مدارس المنطقة وعقد لقاءات مع أولياء الأمور وعمل عدة ملتقيات لتكريم اللاعبين أصحاب الإنجازات.

تجربة

بدوره، أوضح علي مبارك بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، أن القيام بهذه الخطوات الإبداعية يجني ثماره وهو عمل متميز يقوم به نادي الذيد وقد خاض نادي العروبة مثل هذه التجربة وأفرزت لاعبين متميزين في الفريق الأول لكرة القدم، انتقل منهم عدد كبير إلى الأندية الأخرى وهو برنامج يحتاج إلى صبر ومتابعة مستمرة.