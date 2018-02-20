الانضباط تعاقب خالد جلال بالإيقاف 3 مباريات وتغريمه 200 ألف درهم

عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة المستشار منصور لوتاه، لاعب النصر خالد جلال بالايقاف 3 مباريات وتغريمه 200 الف درهم.

وذلك بسبب اعتدائه على لاعب الوصل البرازيلي رونالدو منديز عقب انتهاء مباراة النصر مع الوصل في كأس الخليج العربي، وحرمت الانضباط نادي النصر من اللعب علي ملعبه مباراتين بدون جمهور بسبب قيام الجماهير برمي عبوات مياه علي حكم المباراة عقب انتهاء المباراة ونزول الجماهير لأرض الملعب، واعتمدت اللجنة علي تقارير حكم ومراقب المباراة، إضافة الى فيديو وصور وضحت أحداث المباراة.

وقررت لجنة الانضباط توجيه عقوبة لفت نظر وغرامة مالية ألف درهم الي اللاعبين، بدر ناصر ومحمد خميس من نادي شباب الأهلي دبي، وحمد عبيد وسالم ناصر لاعبا الفجيرة بسبب عدم اللزام بقصات الشعر، ومعاقبة مدرب العربي سيد المشرخ بالإنذار وغرامة الفي درهم بسبب الاعتراض علي التحكيم.