إطلاق 43 يختاً جديداً في معرض دبي العالمي للقوارب

قال ماهر جلفار نائب أول الرئيس في مركز دبي التجاري العالمي إن معرض # دبي العالمي للقوارب سيقام في قناة دبي المائية حتى 2020 وسيشهد إطلاق 43 يختاً جديداً في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم.

وأوضح سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي أن المعرض سجل نموا متواصلا وحقق سمعة مرموقة عالميا منذ انطلاقته بفضل تميزه وشموليته، مشيراً إلى أن مبيعات اليخوت والقوارب ستصل إلى 3 ترليون دولار درهم في 2030.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض هذا العام 26000 ألف زائر كما ستكون هناك تسهيلات إضافية للزوار تتضمن مواقف أوسع.

من جهته، أعلن سلطان الشعالي إطلاق أول مختبر للابتكار البحري بالتزامن مع شهر الابتكار والذي سيكون غير ربحي ويهدف لابتكار حلول مبتكرة لتعزيز سلامة البيئة البحرية في الدولة.

وبيّن الشعالي أن العدد المتزايد لليخوت والقوارب يعكس مستوى الرفاهية وجودة الحياة في الدولة.