الياباني شيوتاني: عازمون على الفوز

يرى الياباني شيوتاني، لاعب العين، أن فريقه جاهز ومؤهل لتحقيق النتيجة المأمولة في ثاني جولاته بدوري أبطال آسيا اليوم، وقال إنهم عازمون على الفوز والحصول على النقاط الثلاث، خصوصاً وأنهم يلعبون بأرضهم ووسط جمهورهم.

وقد مضت التحضيرات خلال الفترة الماضية على نحو ممتاز وجميع اللاعبين يتمتعون بمعنويات عالية ولديهم الرغبة في تقديم مستوى فني متميز يقودهم في النهاية لحصد نقاط المباراة كاملة بما يعزز حظوظ العين في الحصول على إحدى بطاقتي التأهل للمرحلة التالية، وذكر أن المهمة لن تكون سهلة لأن الطرف الآخر سيقاتل من أجل الخروج بأفضل نتيجة من العين اليوم، ولكنهم لن يمنحوه الفرصة لتحقيق أهدافه وسيقاتلون بقوة وتركيز في ملعب المباراة من أجل تحقيـق الفـوز.