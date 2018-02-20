«لا بديل عن الفوز» شعار الوصل أمام ناساف

بشعار «لا بديل عن الفوز»، يدخل فريق الوصل الأول لكرة القدم، مواجهته المرتقبة في الخامسة من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات، أمام مضيفه ناساف الأوزبكي، على استاد مدينة قرشي المركزي (520 كم جنوب غرب العاصمة طقشند)، ضمن الجولة الثانية في المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

مهمة «الإمبراطور» الساعي لحصد النقاط الثلاث الأولى، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام السد 1-2 على ملعب زعبيل، لن تكون سهلة أمام منافسه الأوزبكي، الراغب بدوره تعويض خسارته في ذات الجولة خارج قواعده أمام منافسه بيروزي الإيراني 0-3، ويتصدر الأخير ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام السد، في حين ما زال رصيد الوصل وناساف خالياً من النقاط، ويتأهل فريقان من المجموعة بنهاية مباريات الدور الأول إلى دور الستة عشر، وكان ناساف قد تأهل إلى دور المجموعات، بعد تخطيه الفيصلي الأردني 5-1 ضمن الدور التمهيدي لغرب آسيا.

وتجمع وصافة ترتيب الدوري المحلي في الموسم الماضي، بين الوصل، الذي يخوض المشاركة القارية الرابعة في سجله، بعد نسخ 1993، 1995، و2008، ومضيفه ناساف وصيف الدوري الأوزبكي، الذي يخوض بدروه المشاركة السادسة في دوري أبطال آسيا بشكلها الجديد، بعد نسخ 2012، 2014، 2015، 2016، 2017، ويعد المركز الثالث عام 1993، الإنجاز الأفضل في سجل «الإمبراطور»، في الوقت الذي فشل فيه ناساف، الذي يعد أول فريق أوزبكي يتوج بلقب كأس الاتحاد الآسيوي في 2011، في تخطي حاجز دور المجموعات خلال مشاركاته الخمس الماضية.

ويعول الوصل، الذي أكمل تحضيراته بخوض حصة تدريبية في ملعب المباراة أمس، على الجاهزية البدنية للاعبيه، من خلال المشاركة المستمرة على مستوى المنافسات المحلية، واستفادة اللاعبون من ارتفاع «رتم المباريات» أمام منافسه الأوزبكي، الذي اكتفى بخوض مباراتين تنافسيتين أمام الفيصلي الأردني 5-1 في الدور التمهيدي، وبيروزي 0-3 في الجولة الأولى لدوري المجموعات، في ظل عدم انطلاقة الدوري الأوزبكي، الذي يفتتحه في مطلع مارس المقبل، بمواجهة مضيفه نيفتشي باكو في الجولة الأولى.

غياب ليما

يغيب عن لقاء الليلة، البرازيلي فابيو ليما «هداف الوصل»، الذي احتفل بالوصول إلى 100 هدف مع «الإمبراطور» في مباراة الجولة الماضية أمام السد 1-2، بجانب الثلاثي وحيد إسماعيل «قائد الفريق»، وعبد الرحمن علي، ومحمد سرور بسبب إصابات متفاوتة، ومن المنتظر أن يعتمد رودولفو على ذات العناصر التي قادت فريقه للفوز في الديربي، بالدفع بعبد الله جاسم في قلب الدفاع، إلى جانب عبد الله صالح، في ظل غياب وحيد وعبد الرحمن علي للإصابة، فيما سيعوض المهاجم حسن محمد، غياب البرازيلي ليما.

وصف الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الوصل، مباراة فريقه أمام مضيفه ناساف، بالمهمة، وذكر أن خسارة الجولة الأولى، تزيد من صعوبة المباراة على الفريقين، وقال:

جئنا إلى قرشي من أجل تقديم أداء جيد، وتعويض الخسارة الماضية، ونسعى للعودة بالنقاط الثلاث.

ولفت إلى أن خسارة فريقه مباراة الجولة الأولى أمام السد في زعبيل، نتجت عن بعض الأخطاء في الشوط الثاني، وقد عالجنا هذه الأخطاء، ونأمل الاستمرار في النتائج الإيجابية في مباراة اليوم، مشدداً على أن الخسارة الأولى للوصل على ملعبه، كانت "باهظة الثمن".

وذكر رودولفو أن ظروف الإصابات وإرهاق بعض اللاعبين، دفعته إلى استبعاد وحيد إسماعيل، عبد الرحمن علي، محمد سرور، بجانب ليما من مباراة اليوم، وقال "نمر بمرحلة ضغط متواصل للمباريات، ونخوض مواجهة تنافسية كل 4 أو خمس أيام، ومن الطبيعي غياب لاعب أو أكثر بداعي الإصابة أو الإرهاق".

مطلب وحيد

شدد روزيكول بيردييف المدرب الوطني لفريق ناساف، على أن "الفوز فقط"، يمثل الهدف الأساسي لفريقه في مباراة اليوم، وقال: الفريقان يلعبان لتعويض خسارة الجولة الأولى، وهو ما يمنح المواجهة أهمية أكبر، وسعينا إلى تجهيز اللاعبين بالشكل اللائق، وتخطي آثار خسارة المباراة الأولى أمام بيروزي.

وأشار إلى أن أخطاء مباراة الجولة الماضية، ستكون ممنوعة أمام لاعبيه خلال مباراة الليلة، لافتاً إلى أنه رصد مباراة الوصل والسد في الجولة الأولى، وأضاف "خسارة الوصل لا تعني سهولة مهمة فريقي، نلعب أمام منافس قوي، وعلينا التحلي بالحذر المطلوب".

بطاقة المباراة

المباراة: ناساف قرشي (أوزبكستان) - الوصل

الملعب: استاد قرشي المركزي (20 ألف متفرج)

التوقيت: 17:00 (بتوقيت الإمارات)

الجولة: الثانية

المجموعة الثالثة

طاقم تحكيم أسترالي، بقيادة جاريد جيليت

درجات الحرارة ليلاً أقل من 3 درجات.