مارادونا: الأجواء المثالية تحفزني على البقاء في الفجيرة

أكد الأسطورة الأرجنتيني مارادونا مدرب فريق الكرة بنادي الفجيرة أن الأجواء المثالية في الفجيرة تحفزه على البقاء، وأشار في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي» إلى أن الفضل في مشواره الرائع مع «الذئاب» في الدوري وعدم التعرض لأي هزيمة بالبطولة يرجع لعدة أسباب أولها عزيمة اللاعبين وإصرارهم على الفوز في المباريات، إلى جانب توافر الإمكانات من قبل إدارة النادي برئاسة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي ومجلس الإدارة، وقال: لا أنسى دور الجماهير التي ظلت تدعمنا من مباراة لأخرى وهو يتزايد، مشيراً إلى أن تواجد الجماهير خلال المباريات يمنح اللاعبين طاقة معنوية متجددة.

وتناول مارادونا مباراة فريقه المقبلة أمام بني ياس متصدر دوري الدرجة الأولى يوم الجمعة المقبل في الشامخة، لافتاً إلى ثقته الكبيرة في قدرات لاعبي فريقه، مؤكداً أنه لا يهمه أن يواجه بني ياس أو حتى برشلونة خلال المباراة المقبلة طالما أنه يمتلك لاعبين بمستوى رائع ورغبة وحماسة كبيرة لتحقيق الانتصارات، وأكد أنه سيدفع في مباراة «السماوي» بنفس اللاعبين الذين تمكنوا من الفوز على فريق رأس الخيمة وقربوا الفارق مع الصدارة إلى نقطة واحدة.

العلامة الكاملة

وأشار مارادونا إلى أنه مطلع على كل صغيرة وكبيرة في صفوف «السماوي» الذي شاهد له عدداً من المباريات، فضلاً عن اللعب أمامه في لقاء الذهاب بالدور الأول، وقال: هدفنا العودة بالعلامة الكاملة، وأسعى لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون بمباراة رأس الخيمة، ولا يوجد لدي لاعب أساسي وآخر احتياطي، وأتعامل مع كافة اللاعبين بطريقة موحدة واللاعب الجاهز والذي يواظب على التدريبات هو من يجد نفسه في التشكيلة ويلعب المباريات، وكل لاعبينا يقومون بأدوارهم بهدف تحقيق النقاط الثلاث في كل مباراة.

وأضاف: تألق اللاعبون على أرضية الملعب يمنحني حماسا زائدا ويحفزني اكثر في الاستمرار مع «الذئاب» وأنا وفريقي جاهزون لأي تحد قادم.

متابعة

وحول وجود الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي في المباريات قال: متابعة رئيس النادي للفريق تمنح اللاعبين دافعا قويا، وتحفزهم لمواصلة سلسلة الانتصارات، كما تمنحني بعداً آخر من أجل تسخير كافة خبراتي للفريق.

قناة المشاهير

وعبر مارادونا عن شكره وامتنانه إلى قناة دبي الرياضية والتي تنقل دوري الدرجة الأولى، وأشار إلى أن عدداً كبيراً من أصدقائه في الأرجنتين يتابعون مباريات الفجيرة عبر هذه القناة، كما أن الإعلام الأرجنتيني يتابع كل تفاصيل نادي الفجيرة ويفرد له مساحات في الصحف، حيث أصبح «الذئاب» من أشهر الفرق الإماراتية في الأرجنتين، وأجدد افتخاري واعتزازي بقيادة هذا الفريق، وأتمنى النجاح في تحقيق حلم جماهيره، بالصعود إلى دوري الخليج العربي مع كامل احترامي لباقي الفرق.