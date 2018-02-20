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سيتي إف سي يتألق في دوري الأكاديميات لكرة القدم

المصدر:
  • دبي - البيان الرياضي
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أسفرت نتائج مباريات الأسبوع الثاني من دوري اتحاد الإمارات لكرة القدم للأكاديميات عن تالق فريق سيتي إف سي بفوزه على دو لا ليغا 4 -3 في مباراة مثيرة في فئة تحت 14 سنة، بملعب دو لا ليغا للكفاءات العالية في ذا سيفنس بدُبي، وفاز الجزيرة على فريق الأساطير بهدف عبد الله خميس، وحقق دو لا ليغا فوزاً كبيراً على لا ليغا أكاديمي 4-0.

وفي فئة تحت 16 عاماً فاز سيتي إف سي على المُتصدر دو لا ليغا 1-0، وفي فئة تحت 18 عاماً فاز الجــزيرة على ريجونال سبورت في أبوظبي بنتيجــة 2-1 وحقــق زد اس سي أكاديمي الفوز على سيتي إف سي بنتيجة 3 - 0 في ملاعب مدينة زايد الرياضــية بأبوظــبي.

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