حمدان بن محمد يطمئن على فابيو ليما

نشر نادي الوصل عبر حسابه على "تويتر" صورة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي مع اللاعب فابيو ليما الذي بدأ في عملية إعادة التأهيل في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي ، حيث توجه النادي بالشكر إلى سموه بعد خضوع ليما للعلاج في ند الشبا، كما أطلق جمهور الوصل هاشتاق شكراً حمدان بن محمد على " تويتر".

وتعرض ليما للإصابة في تدريبات الفريق الاستعدادية لمواجهة نادي ناساف الأوزبكي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا والتي حرمته من تعزيز صفوف فريقه في المواجهة الأسيوية الهامة التي يخوضها الإمبراطور غداً على ملعب ستاد قرشي المركزي والخاص بنادي ناساف.

ومن المتوقع أن يواصل نجم الفريق عملية إعادة التأهيل في الأيام المقبلة على أمل اللحاق بمباراة دبا في الجولة 17 من بطولة دوري الخليج العربي نهاية الأسبوع.