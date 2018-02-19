صراع قمة بين الجزيرة والأهلي السعودي في «الجوهرة»

يدخل الجزيرة اختباره الآسيوي الثاني عندما يلتقي شقيقه الأهلي السعودي الليلة في التاسعة و10 دقائق بتوقيت الإمارات، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، وكان الفريقان قد حققا العلامة الكاملة بعدما فاز الجزيرة في ركلة بداية المسابقة وأضاف ثلاث نقاط ثمينة مكنته من تصدر المجموعة، وبدوره نجح الأهلي السعودي في تخطي تركتور سازي ويحل ثاني المجموعة بفارق الأهداف.

ويتشابه الفريقان في الوقوع تحت ضغط المباريات المتلاحقة، حيث واجه الأهلي الفيحاء في دوري المحترفين السعودي الجمعة الماضية، وقد نجح الأخير في عرقلته وفرض التعادل 1 - 1، ما جعله يستقر في مركز الوصافة بـ 42 نقطة في حين يتصدر الهلال القائمة 46 نقطة، ما يفرض عليه صحوة في دوري آسيا والحفاظ على الفوز المهم في الجولة الأولى للمسابقة على تركتور سازي، في المقابل خاض الجزيرة مباراته في كأس الخليج العربي ضد دبا قبل ثلاثة أيام واستطاع الأخير أن يقصيه من المسابقة.

ويتوقع غياب الثلاثي الدولي فارس جمعة، محمد فوزي، والعماني حارب السعدي للإصابة وربما تستغرق عدة أسابيع، في المقابل يعتمد تين كات على تشكيلة تجمع بين عناصر الخبرة والشباب، ويتوقع أن يشرك علي خصيف في حراسة المرمى، وأمامه رباعي خط الدفاع محمد العطاس، مسلم فايز، محمد المسلمي، سالم راشد، وفي الارتكاز يعقوب الحوسني، محمد جمال، وأمامهم الثلاثي أحمد العطاس، مبارك بوصوفة، رومارينهو، وعلي مبخوت مهاجماً صريحاً.

ويرفع «فخر أبوظبي» شعار الجدية في المسابقة القارية والرغبة الكبيرة بالظهور بشكل جيد وتحقيق أقصى النتائج الإيجابية، بعدما فقد المنافسة على درع الدوري، بجانب خروجه نهائياً وتوديع كأس الخليج العربي، يذكر أن الجزيرة يشارك بصفة شبه دائمة في الست سنوات الأخيرة لكنه لم يستطع التأهل إلى دور الثمانية، وكان تركيزه الموسم الماضي على الدوري وخاض المنافسة بشكل شرفي.

هدف

قال الهولندي تين كات إن فريقه سيواجه أحد أهم الفرق القوية في الدوري السعودي، وإنهم جاؤوا لكي يحققوا نتيجة إيجابية، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أن يتحدث عن سلبيات الخصم، أو تذبذبه في الدوري السعودي، بل وصفه بأنه فريق قوي، وأن الدوري السعودي عامة من أقوى الدوريات في آسيا، ولافتاً إلى أن بطولة دوري أبطال آسيا ذات طابع مختلف، ولها خصوصيتها عن المسابقات الأخرى.

وأشاد الهولندي بمنافسه السعودي، ووصفه بأنه ينافس على اللقب بانتظام في إحدى أقوى بطولات الدوري في آسيا، وإذا كان مستواهم قد تراجع بعض الشيء مقارنة بالطريقة المثالية التي بدؤوا بها الموسم، فإنهم ما زالوا أقوياء بفضل مجموعة اللاعبين المميزين في تشكيلتهم.

وتابع: النتائج المحلية لن تؤثر في مستويات الفرق في المسابقة القارية، والفرق تسعى للظهور بشكل مغاير في البطولة القارية واللاعبون يقدمون أداء مضاعفاً في هذه المواجهات، لأنها المسابقة الأكبر والأهم في أكبر قارات العالم، ولهذا فإن كل الفرق تبذل مجهودات كبيرة في الدوريات المحلية لتنال شرف المشاركة في الأبطال.

من جنبه، أكد الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الأهلي السعودي، أن جميع مباريات دوري آسيا صعبة، ومشيراً إلى أن فريقه تعرض لضغط المباريات وآخرها مواجهة الفيحاء الذي لم يكن له الوقت الكافي للاستشفاء والاستعداد بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن الجزيرة يمتلك الأفضلية من حيث الاستعداد للمباراة.

وأوضح ريبروف أنه يعتمد على اللاعب الجاهز، وأنه يفضل أن ينوع في خياراته الفنية، وأن يكون لديه بدائل جاهزة، مشيراً إلى أن فريقه يخوض مباراتين كل أسبوع، ما يوجب التنوع.

أزمة

حاول بعض الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي اختلاق أزمة عندما وجه سؤالاً لمدرب الهلال سيرجي ريبروف بأن تين كات قال إنه محظوظ بوجود المدرب ربيروف على رأسه عمله، بعدما سمع نبأ إقالته، وقال تين كات مازحاً: إن لم يكن لديكم مدرب فأستطيع تدريبكم، وقد رد مدير المؤتمر على الصحفي بأن تين كات تحدث على سبيل الفكاهة وليس الجد، في المقابل استهجن ربيروف سؤال الصحفي وطالبه بأن يكون إيجابياً ويدعم الفريق في مشواره الآسيوي، مشيراً إلى أن الإشاعات دائماً ما تحيط بالفرق الكبرى عندما تتعثر في بعض المباريات.

فخر أبوظبي بالأحمر

تقرر في الاجتماع الفني لمباراة قمة المجموعة الأولى الآسيوية أن يرتدي الجزيرة القميص الأحمر في لقاء اليوم بينما سيرتدي الأهلي السعودي صاحب الضيافة اللون الأبيض وهو اللون الأساسي للفريق، وخصص الباب رقم2 في استاد «الجوهرة» لدخول جماهير الجزيرة، كما خصصت إدارة النادي رقماً للتواصل هو 00966506915499، من أجل تيسير دخول الجماهير الجزراوية. الرياض - البيان الرياضي

يعقوب الحوسني: جاهزون للمواجهة

أكد يعقوب الحوسني لاعب وسط الجزيرة جاهزية فريقه لمواجهة اليوم، مشيراً إلى أنهم يحترمون الخصم.

وأضاف: نثق بقدرات المدير الفني تين كات في تخطي العقبة الثانية في دوري أبطال آسيا، ومن جانبنا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق المطلوب.

وعن الإرهاق قال يعقوب، لا شك في أن الفريق خاض مباريات متنوعة بين المسابقات المحلية والعالمية والقارية، منذ سبتمبر الماضي، عندما شارك الفريق في مونديال العالم ، بعدها خاض الفريق مباريات متنوعة في الدوري وكأس الخليج العربي، ما أدى إلى إصابات متعددة، وآخر محطة كانت أمام دبا الخميس الماضي، وجاءت استعداداتنا للمباراة ليومين فقط، أي أننا لم نتدرب بالشكل الكافي، ونستعد جيداً لمواجهة كبرى، لكن سنتحدى الإرهاق من أجل العودة بنتيجة إيجابية من "الجوهرة". الرياض- البيان الرياضي

الجاسم: تشكيلة الجزيرة مميزة

أشاد الدولي تيسير الجاسم بفريق الجزيرة ووصفه بالقوي، خصوصاً أنه يضم مجموعة من اللاعبين الدوليين في المنتخب الإماراتي، كما أنه يمتلك مجموعة شابة، وأن الفريقين قد حققا نجاحاً بالفوز في المباراة الأولى للدوري الآسيوي، ومن جانبهم سيعملون على انتزاع نقاط الفوز، خصوصاً أنهم على ملعبهم وبين جماهيرهم. الرياض - البيان الرياضي