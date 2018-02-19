أوراق العين مكتملة لحصد النقاط الآسيوية

يؤدي فريق العين الأول لكرة القدم، مساء اليوم، تدريبه الأساسي، استعداداً لمواجهة الريان غداً، على ملعب استاد هزاع بن زايد، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا، وكان الفريق البنفسجي قد عاد بنقطة ثمينة من الرياض، إثر تعادله مع الهلال السعودي سلبياً الأسبوع الماضي، في استهلال مشوار الفريقين بالمسابقة القارية.

ويبحث الزعيم العيناوي عن الفوز، وحصد النقاط كاملة في لقاء الغد، لتعزيز حظوظه في التأهل إلى المرحلة التالية، ويدرك المدرب الكرواتي زوران ماميتش، أن المهمة لن تكون سهلة، في ظل ظروف ضغط المباريات التي يخوضها فريقه، حيث يلعب مباراة كل ثلاثة أيام، حتى إنه سيتوجه بعد مباراته الآسيوية إلى الشارقة لمواجهة فريقها ضمن الجولة 17 من دوري الخليج العربي، ويأمل في العودة من هناك بنقاط المباراة الثلاث، للمحافظة على صدارته للترتيب العام لفرق الدوري، كما يشارك الفريق على جبهة أخرى في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهي البطولة التي يسعى العين لمعانقة لقبها.

هدف استراتيجي

كان الفريق البنفسجي قد ودع أخيراً مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، بعد خسارته بخمسة أهداف مقابل هدف أمام الوحدة على ملعب الأخير في ربع النهائي، وبذلك أصبح متفرغاً تماماً لبقية استحقاقاته على المستويين المحلي والآسيوي، فيما تعتبر البطولة القارية هدفاً استراتيجياً للنادي وجماهيره التي تتوق إلى العودة لمنصات التتويج بهذا اللقب الآسيوي الكبير، وتكرار الإنجاز الذي حققه عام 2003، في إنجاز غير مسبوق للكرة الإماراتية.

فرصة سانحة

تبدو الفرصة سانحة للزعيم العيناوي لتحقيق النتيجة المأمولة في لقاء الغد، في ظل الاستقرار الفني الكبير، واكتمال صفوف الفريق، بعد عودة جميع اللاعبين الذي غابوا خلال الفترة الأخيرة لظروف مختلفة، الأمر الذي يعزز من قوة الفريق، ويرجح كفته في المباراة المرتقبة، إذ يراهن المدرب الكرواتي زوران ماميتش على عدد من الأوراق الرابحة على مستوى اللاعبين الأجانب والمواطنين، حيث يوجد كل من المهاجم السويدي ماركوس بيرغ، والمصري المتألق حسين الشحات، والياباني شيوتاني، والبرازيلي كايو لوكاس، ويقود الفريق نجمه وصانع ألعابه الدولي عمر عبد الرحمن، العائد للمشاركة بعد انقضاء فترة عقوبة الإيقاف من قبل اتحاد الكرة، على خلفية أحداث بطولة الخليج في الكويت، وخاض اللاعب المباراة الأخيرة أمام الوحدة من بدايتها حتى نهايتها، حيث عمد المدرب زوران لإعداده بدنياً وفنياً، وبالمقابل، منح معظم نجوم القائمة الأساسية راحة، خوفاً عليهم من الإرهاق قبل لقاء الغد.