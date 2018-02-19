«الكارت الأخضر» يفوز بالمركز الأول في جوائز «فيفا»

كرم المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة عصر أمس، الزميل عبد الرزاق الكعبي مشرف الألعاب النوعية بإدارة المنتخبات والشؤون الفنية في الاتحاد، بعد حصول بحثه (الكارت الأخضر) على المركز الأول، ضمن حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، الذي تنظمه سنوياً بكلية الإدارة في ميلانو الإيطالية.

وقال محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، إن الاتحاد داعم دائم للباحثين والموظفين المتميزين في مختلف مجالات كرة القدم، ومنها مجال الإدارة الرياضية، مشيداً بالإنجاز البحثي الذي حققه عبد الرزاق الكعبي وزميلاه الباحثان، ومشيراً إلى أن حصول مشروع (الكارت الأخضر) الذي تقدم به الكعبي واثنان من زملائه هما أتاناس تاركانالوف من بلغاريا، ودامير فاليف من أوزبكستان، على المركز الأول متنافساً مع 15 مشروعاً بحثياً علمياً قدمت من مختلف دول العالم، هو إنجاز مهم ومحل تقدير وإشادة من إدارة الاتحاد، وسيحظى فريق العمل بالدعم والتكريم تقديراً لهذه الجهود البحثية المتميزة.

بدوره قال عبد الرزاق الكعبي مشرف الألعاب النوعية في اتحاد الكرة، إن هذا المشروع البحثي حصل على المركز الأول في جامعة السوربون- أبوظبي ضمن برنامج ماجستير الإدارة الرياضية، الذي تنظمه الجامعة للعام الثالث على التوالي.

مشروع (الكارت الأخضر) عبارة عن مجموعة من الأفكار والأبحاث التي تناول فيها الفريق البحثي كيفية إنشاء ملاعب كرة القدم المستدامة التي تعمل على تقليل الاستهلاك في الكهرباء والاعتماد على الطاقة النظيفة ومحاكاة البيئة الخضراء، وتقليل التلوث إلى أكبر قدر ممكن.