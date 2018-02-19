اللجنة المنظمة لمونديال الأندية تُكرّم المتطوعين

أقامت اللجنة المحلية المنظمة العليا لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2017، أول من أمس، بفندق بارك روتانا أبوظبي، حفلاً للمتطوعين الذين شاركوا في تنظيم فعاليات البطولة التي احتضنتها العاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 6-16 ديسمبر 2017، وتوج بلقبها ريال مدريد الإسباني.

حضر الحفل، معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، رئيس اللجنة المحلية المنظمة العليا لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2017، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومديرو الإدارات في المجلس، ومجموعة كبيرة من المتطوعين.

وفي كلمته أثناء الحفل، قال معالي اللواء محمد خلفان الرميثي: «نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على دعمهم المستمر لقطاع الرياضة والرياضيين، واهتمامهم الدائم والمتواصل بالشباب، والاعتماد عليهم في بناء مستقبل الدولة في كافة المجالات».

نجاح كبير

وأكد معاليه أن النجاح الكبير الذي حققته العاصمة أبوظبي باستضافة بطولة كأس العالم للأندية، والإشادة التي حصلنا عليها من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، الذي أكد أن الإمارات أبهرت العالم باستضافتها لمونديال الأندية للمرة الثالثة في تاريخها، وذلك من خلال تطبيقها لأعلى المعايير في العمليات التنظيمية، سواء من الملاعب التي أقيمت عليها المباريات، وهي مدينة زايد الرياضية واستاد هزاع بن زايد، إلى جانب اللجان العاملة، وكافة المتطوعين الذين عملوا طوال فترة البطولة، وكانوا على قدر عالٍ من الكفاءة، وساهموا مع فريق عمل الفيفا بخروج البطولة بأبهى صورة.

وأضاف معاليه: «نحن في مجلس أبوظبي الرياضي، نفخر بوجود برنامج خاص للمتطوعين، وهو برنامج المارشال الإماراتي، الذي تم إطلاقه في عام 2017، تحت مظلة المنصة الوطنية للتطوع (متطوعين - إمارات)، لتشجيع التطوع، وإعلاء مفاهيمه، باعتباره قيمة إنسانية سامية، ولها دور هام في بناء المجتمعات وتطورها واستدامة مسيرة تنميتها، وهي قيمة متأصلة في أفراد مجتمع الإمارات بالفطرة».

وأكمل معاليه: «نبارك لكم هذه الجهود الوطنية، والمساهمة في تنظيم وإنجاح الحدث الكروي الكبير، وعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كنتم واجهة مميزة للبطولة، وعنصراً هاماً وفعالاً في نجاحها، ونجاح مختلف البطولات العالمية التي تحتضنها العاصمة أبوظبي».

كما تقدم معاليه بالشكر والتقدير لوزارة تنمية المجتمع، ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، على دورهم البناء في دعم العمل التطوعي.

وفي الختام، أشاد معاليه بالدور الكبير لفريق عمل المتطوعين، وأعرب عن سروره بما شاهده في عام 2017، من تقدم كبير في مسيرة العمل التطوعي أثناء البطولة، مشيداً بالجهود المخلصة لعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وفريق عمله، والدور الذي قام به خلال فترة البطولة، كما أشاد بدور شركة فلاش، وتعاونها الكبير مع اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة.

تكريم

كرم معالي رئيس اللجنة المحلية المنظمة العليا، المتطوعين المتميزين وفرق العمل، وهم: فريق عمل المسابقات، فريق البروتوكول والضيافة، فريق مواقع التواصل الاجتماعي، الفريق الإعلامي، فريق القطاع الأول والثاني والثالث والرابع. الجدير بالذكر، أن بطولة كأس العالم كأس العالم للأندية الإمارات 2017، شهدت مشاركة أكثر من 1173 متطوعاً ومتطوعة من 82 جنسية مختلفة.