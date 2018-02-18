ثلاثة مدربين جدد يعودون لفرق الهواة

قرر نادي مصفوت التعاقد مع المدرب الوطني المعروف وليد عبيد المدير الفني السابق لحتا واتحاد كلباء وسيتولى عبيد مهمة فريقه الجديد خلال مباراة مصفوت امام خورفكان يوم 24 الجاري ضمن الجولة ال14 لدوري الهواة اذ يحتل مصفوت حالياً المركز الخامس بـ 18 نقطة عضو مجلس إدارة نادي مصفوت، رئيس اللجنة الرياضية، حمد خادم الكعبي، عن وصول المفاوضات، مع المدرب المواطن وليد عبيد، للنهاية السعيدة، لتدريب الفريق الأول للنادي، وقيادته في منافسات، الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، وأكد حمد خادم، عضو مجلس إدارة مصفوت بأن وليد عبيد غني عن التعريف ولذلك نتمنى أن ينجح في إعادة مصفوت من جديد لسكة الانتصارات وطرق أبواب المربع الذهبي لدوري الاولى، كما تردد امس بأن نادي العربي قد تعاقد مع المدرب العراقي جمال علي .

وفي أروقة نادي العروبة أحد أضلاع أندية إمارة الفجيرة الثلاثة فقد أعلن مجلس إدارة النادي العروباوي عن تعاقده مع المدرب البرازيلي سيرجيو خلفاً للكرواتي المقال روديون الذي استغنى عنه النادي قبل 10 أيام من الأن بسبب تراجع نتائج الفريق وآخرها تلقيه للهزيمة على ملعبه أمام ابن عمه الفجيرة ويمتلك سيرجيو البرازيلي سيرجيو خبرة كبيرة في دورينا حيث سبق له الإشراف على عدد من فرق دوري الأولى منها العربي ورأس الخيمة والخليج ودبا الحصن ولذلك تبدو مهمة سهلة مع فريقه العروبة الذي تراجع في آخر مباراتيين إلى المركز السابع بـ 17 نقطة .