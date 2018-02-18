الفجيرة يقترب من قمة «الأولى»

فاز الفجيرة على رأس الخيمة 2- 0 في مباراتهما بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم سجل الهدفين الأرجنتيني دانيلو (ق 4،61)، ووصل «ذئاب مارادونا» إلى 29 نقطة مقترباً من قمة بني ياس (30 نقطة)، فيما ظل الخيماوي بخمس نقاط في المركز الأخير.

واستعاد ثنائي الإمارة الباسمة دبا الحصن والذيد نغمة الفوز بالفوز، وتغلب دبا على مسافي 3-1 سجل الثلاثية عمر المنصوري والكسندر هدفين (ق 35، 52، 85) ولمسافي معضد البدواوي (ق 9) ووصل الحصن إلى 16 نقطة وحقق الذيد انتصاراً مهماً على العروبة 3-1، وسجل للفائز راشد ناجم وبابا ويجو وخليقة القايدي (ق 6،9،95) وللخاسر بدر بلال (ق 66).