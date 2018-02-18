الظفرة يخسر ودية باختاكور الأوزبكي

خسر الظفرة أمام باختاكور الأوزبكي 0 - 2 في تجربة ودية جمعت الفريقين أمس في أحد ملاعب جبل علي بدبي، في إطار تحضيرات الظفرة لمباراته المقبلة أمام النصر بدوري الخليج العربي لكرة القدم، قدّم الفريقان مباراة جيدة، واحرز باختاكور هدفه الأول منتصف الشوط الأول.

وفي الوقت الذي كان يبحث فيه الظفرة عن التعادل بهجوم ضاغط باغته المنافس بالهدف الثاني في الدقيقة 80. ومنح الجهاز الفني للظفرة الفرصة لمجموعة كبيرة من لاعبيه، في ظل غياب المصابين، وأبرزهم عبد الرحمن يوسف، وسيواصل الفريق تدريباته على ملعبه على فترتين خلال اليومين المقبلين.