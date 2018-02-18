اتحاد الكرة يعتمد برنامج إعداد المنتخبات

اعتمد اتحاد الكرة برنامج إعداد 5 منتخبات للمراحل السنية لعام 2018، ويشمل استحداث منتخب لمواليد 2004، وإقامة عدد من المعسكرات الخارجية، وبرنامج مباريات ودية ومشاركة في دورات دولية مجمعة، في إطار حرص اتحاد الكرة على بناء قاعدة قوية تفيد المنتخب الأول، خلال السنوات المقبلة، لضمان استمرارية العمل بصرف النظر عن مواعيد إقامة البطولات، وأرجأ المجلس تعيين مدرب لمنتخب الشباب لمزيد من التشاور.

مشاركة

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة يوم أمس برئاسة المهندس مروان بن غليطة، حيث قام عبيد مبارك المدير الفني بعرض تقرير برنامج المنتخبات، وتم اعتماد مشاركة المنتخب الأول في دورة تايلاند الدولية الودية، خلال مارس المقبل، على أن يتم عقد اجتماع قريب مع المدرب زاكيروني للاتفاق على باقي برنامج أعداد الأبيض للفترة المقبلة، استعداداً لكاس آسيا 2019.

تطبيق حكم الفيديو

وأشار محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة عقب انتهاء الاجتماع، أن الاجتماع تناول ملف التحكيم حيث قدم محمد اليماحي شرحاً تفصيلياً عن عمل الحكام خلال الفترة الماضية، وخطة تطبيق تجربة حكم الفيديو، وتقرر بدأ تطبيق تقنية حكم الفيديو بشكل رسمي للمرة الأولى بداية من الأسبوع المقبل دوري الدرجة الأولى، في مباراة اتحاد كلباء مع دبا الحصن، على أن يكون الظهور الأول «للفيديو» في دوري الخليج العربي في بداية مارس المقبل.

زاكيروني خلال تدريب سابق للمنتخب | أرشيفية

منصات إلكترونية

وقال بن هزام إنه تقرر إطلاق منصة إلكترونية تجمع الاتحاد بجميع الأندية للوقوف على كل المعلومات الخاصة بلاعبي المنتخبات من المراحل السنية وحتى المنتخب الأول، لتكون قاعدة بيانات مهمة تسهم في تسهيل التعامل مع اللاعبين عند الانضمام للمنتخبات، كما تم اعتماد تطبيق اتحاد الكرة للهواتف الذكية، الذي يقدم العديد من الخدمات للجماهير.

غرب آسيا

واعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة تشكيل اللجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا لكرة السيدات برئاسة أمل بوشلاخ، حيث ستقام البطولة في مقر اتحاد الكرة في دبي بداية من 7 أبريل المقبل، كما اعتمد المجلس انضمام سعيد الحوطي للجنة الانضباط، وسيف هلال الكعبي للجنة الاستئناف حيث يستكملان المدة القانونية وفق النظام الأساسي، كما تقرر ابتعاث عدد من مدربي المنتخبات الوطنية للتعايش مع فرق أوروبية وآسيوية، وفق اتفاقيات التعاون بين اتحاد الكرة وعدد من الاتحادات العالمية.

أزمة الصالات

واطلع مجلس إدارة اتحاد الكرة على تقرير مقدم من هشام الزرعوني عضو المجلس يتضمن ما أسفر عنه اللقاء مع عبد العزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضية، بشأن استمرار التعاون بين الطرفين في مجال اللعبة، وتقرر عقد اجتماع مع لجنة كرة الصالات خلال الفترة المقبلة للتوصل إلى حلول لكل الملاحظات بين الطرفين، كما تمت مناقشة ميزانية اتحاد الكرة للعام الحالي وتقرر إرجاء اعتمادها إلى حين الانتهاء من التسوية مع لجنة كرة الصالات.

ورشة عمل قانونية

واختتم بن هزام بقوله إن اتحاد الكرة قرر عقد ورشة عمل مع الأندية في منتصف مارس بخصوص الاستماع إلى آرائها ووجهة نظرها وأفكارها بشأن التعديلات الخاصة باللوائح والقوانين، تمهيداً لاعتماد تلك المقترحات خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها في مايو المقبل، كونه نوعاً من تسهيل إجراءات مناقشة تعديلات اللوائح خلال اجتماع العمومية.

دورة تأهيلية

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه أمس على مشاركة إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية في دورة تأهيلية في مقر الاتحاد الدولي «فيفا» خلال الفترة المقبلة لاكتساب مزيد من الخبرات اللازمة لإدارة العمل.