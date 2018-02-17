اليوم الرياضي الوطني 7 مارس المقبل

اعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية إطلاق النسخة الثالثة لليوم الرياضي الوطني في السابع من مارس المقبل وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات والجهات والمؤسسات والمجالس الرياضية على مستوى الدولة.

وسيشهد الحدث في نسخته الثالثة الترويج لدورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص أبوظبي 2018، التي تقام للرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية وتنطلق في أبوظبي من 14 إلى 22 مارس المقبل وتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن تستقبل أكثر من 1200 رياضي ينتمون إلى 33 دولة للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الإقليمية، الحدث الرياضي التحضيري الأكبر قبل انطلاق دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019