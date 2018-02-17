5 ملفات مهمة على طاولة اتحاد الكرة

يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس مروان بن غليطة، 5 قضايا كروية مهمة تحدد خطوات العمل في المستقبل، وهي برنامج إعداد وتجهيز المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، وتطبيق تجربة حكم الفيديو، وقضية كرة الصالات والخلاف مع مجلس الشارقة الرياضي، واعتماد الميزانية الجديدة، وتراجع عائدات التسويق بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، وعدد من توصيات بعض لجان اتحاد الكرة.

ويناقش مجلس الإدارة ملف المنتخبات الوطنية، حيث أعدت اللجنة الفنية والمنتخبات برنامج إعداد متكامل لكل المنتخبات، لضمان استمرارية العمل، ولدعم المنتخب الأول في كأس آسيا 2019، من خلال توفير العديد من البرامج الفنية سواء بالتدريب المحلي وإقامة مباريات ودية أو المشاركة في دورات دولية ودية، ويشمل التقرير استحداث منتخب لمواليد 2004، يتولى تدريبه المدرب الوطني عبدالرحمن الحداد، والتوصية بتعيين مدرب من التشيك لمنتخبي الشباب والأولمبي.

ويولي الاتحاد اهتماماً كبيراً بتجربة حكم الفيديو التي سيتم تطبيقها بشكل رسمي في دوري الخليج العربي خلال مارس المقبل، حيث تتم الآن عملية التجربة «اف لاين» على عدد من المسابقات سواء في الدرجة الأولى أو مباريات المنتخبات الوطنية، وسيعتمد المجلس آلية العمل، وكيفية التعامل الإداري والمالي مع الكوادر التي ستتولى تنفيذ التجربة على أرض الواقع.

وسيطلع مجلس إدارة اتحاد الكرة على تقرير مقدم من هشام الزرعوني وحسن عبد الوهاب عضوي المجلس، يتضمن ما أسفر عنه لقاؤهما مع عبد العزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، الذي يطالب بزيادة الدعم المحدد من قبل اتحاد الكرة للعبة الصالات، بمقدار مليوني درهم لمواجهة المصاريف المتزايدة التي يتكبدها مجلس الشارقة، مع تولي مهمة الصرف على منتخب الصالات، وسوف يلقى هذا الملف اهتماماً كبيراً من قبل المجلس.

كما يناقش المجلس تقريراً عن الموازنة المالية للعام المنتهي، التي بلغت نحو 130 مليون درهم بسبب ظروف المشاركة المفاجأة في «خليجي 23»، وتقرير عن موازنة العام الحالي لإقرارها، وتعد الميزانية الجديدة طموحة وتواكب تطلعات المستقبل، وتقدر بـ 120 مليون درهم، مقابل 57 مليوناً دعماً سنوياً من هيئة الرياضة، ويتم تخصص جزء كبير من الموازنة يقدر بنحو 60% لدعم وتطوير كل المنتخبات الوطنية لتحقيق الطموحات خلال المرحلة المقبلة، كما يحرص الاتحاد على دعم ومساندة أندية الهواة، وخدمة شبابها، ورصد موازنة خاصة بهذا المشروع تبلغ نحو 12 مليون درهم.

وسيناقش مجلس الإدارة تقريراً عن عائدات التسويق والصعوبات التي تواجه الاتحاد في تجديد عدد من العقود التسويقية بسبب ظروف الشركات وتأثرها بالأحداث السياسية الجارية بالمنطقة.