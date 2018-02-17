بعثة الجزيرة إلى جدة الليلة

تغادر بعثة فريق الجزيرة لكرة القدم الليلة إلى جدة لملاقاة الأهلي السعودي في دوري ابطال آسيا، وتقام المباراة باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في التاسعة و10 دقائق مساء بعد غد الاثنين «بتوقيت الإمارات» ويترأس البعثة حمد السويدي، عضو مجلس إدارة النادي، وتضم قائمة اللاعبين: خصيف، خالد السناني، علي مبخوت، رومارينهو، يعقوب الحوسني، مسلم فايز، بوصوفة، سالم راشد، محمد المسلمي، خلفان مبارك، زايد العامري، محمد جمال ،خليفة الحمادي، أحمد العطاس، سالم علي، سالم العيدي، عبدالرحمن العامري، محمد العطاس، بدر العطاس.