السعادة ومربع الذهب لـ «الإمبراطور» و«العنابي»

أكمل فريقا الوصل والوحدة المربع الذهبي لكأس الخليج العربي لكرة القدم، وحققا «السعادة» لجماهيرهما في ختام مباريات دور الثمانية، ونجح «الإمبراطور» في التغلب على «العميد» أمس بهدف البرازيلي كايو كانيدو في الدقيقة 48 من مباراة إياب ربع النهائي باستاد العوير، وكانت نتيجة مباراة الذهاب 2 - 2، وفي المباراة الثانية فاز الوحدة على العين 5 - 1 باستاد مدينة زايد الرياضية، وكانت نتيجة مباراة الذهاب لصالح الوحدة 2 - 1، سجل خماسية «العنابي» أمس كل من مراد باتنا، وطارق الخديم، وتيغالي والبديلين محمد الشحي ومحمد العكبري في الدقائق 8 و41 و 62 و 78 و 79، وأحرز أحمد خليل هدف العين الوحيد (ق 31)، وبالخماسية صالح الوحدة جماهيره بعد خسارته الآسيوية أمام لوكوموتيف، ويلتقي في المربع الذهبي الوصل مع شباب الأهلي دبي، والوحدة مع دبا الفجيرة.



الجدير بالذكر أن نهاية مباراة النصر والوصل شهدت احتجاجاً واسعاً من لاعبي وجماهير النصر بسبب ما اعتبروه تعدياً على الروح الرياضية لأن هدف الوصل، سبقه إصابة لاعب النصر علي حسين، ولكن في الوقت الذي انتظر فيه لاعبو الفريق إخراج الكرة لتمكين زميلهم من تلقي العلاج، قام كايو بتسديد الكرة في المرمى، وعبرت جماهير النصر عن غضبها من أداء الحكم، كما شهدت المباراة اشتباكاً بين خالد جلال (النصر)، ومينديز (الوصل).