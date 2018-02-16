الوحدة والعين.. البحث عن السعادة

يستضيف الوحدة فريق العين في الثامنة مساء اليوم على استاد مدينة زايد الرياضية، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، ويبحث الفريقان عن «سعادة» التأهل إلى نصف النهائي، ويكفي الوحدة التعادل بأي نتيجة في المباراة أو حتى الخسارة بهدف للتأهل، إذ يملك الفريق أفضلية الفوز في لقاء الذهاب على استاد هزاع بن زايد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي خاضها العنابي بتسعة لاعبين.

وتعد المباراة فرصة أمام العنابي لتجاوز آثار الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق أمام لوكوموتيف الأوزبكي، يوم الاثنين الماضي، في طشقند، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وبالتالي يتطلع الوحدة إلى الفوز من أجل التأهل واستعادة ثقة جماهيره ومحو الصورة السيئة التي ظهر عليها في المباراة الأخيرة.

أكمل العين تحضيراته الميدانية بحصة تدريبية أخيرة أجراها أمس، على ملعبه تحت قيادة مدربه الكرواتي زوران، وبمشاركة جميع اللاعبين، وعمد المدرب إلى التأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً من خلال إخضاعهم لتمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ وتطبيق الجمل التكتيكية، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة مباراة اليوم أمام الوحدة.

غياب

ومن المتوقع أن يستعيد الوحدة عدداً من اللاعبين الذين غابوا عن مباراة لوكوموتيف، بينما يفتقد الفريق في اللقاء جهود القائد إسماعيل مطر وأحمد راشد للإيقاف بسبب الحصول على البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب، فيما يستمر غياب محمد برغش الذي لا يزال يخضع لبرنامج تأهيل.

أهمية

وأكد ريجيكامب المدير الفني لفريق الوحدة، أهمية مباراة العين، مشيراً إلى أن الفريق يسعى للفوز للتأهل لنصف النهائي، مشيراً إلى أن موضوع الحصول على راحة لا يهم في المرحلة الحالية وفي مثل هذه المباريات، وقال: لا أعتقد أن هناك حرباً أو مواجهة خاصة بيني وبين زوران مدرب العين، ونحن نحترم جميع الفرق وبالأخص العين، لأن هذه كرة القدم، وعلينا تجهيز فريقنا في كل البطولات، وأتمنى أن يكون اللاعبون في أفضل مستوى من الجاهزية في المباراة.

وأضاف: بالطبع عندما تخسر مباراة تكون الأجواء مخيبة بعض الشيء ولكننا نواجه العين بنفس الدوافع التي يمتلكها خاصة وأننا نتنافس في أكثر من بطولة، ومتأكد أن تركيز اللاعبين سيكون عالياً وسيقدمون أفضل أداء لتجاوز آثار الخسارة في طشقند.

وأشار إلى أنه لا يستطيع السيطرة على مشكلة إهدار الفرص، خاصة وأن الفريق يتمكن من صنع الفرص أمام مرمى المنافسين وعندما تصل الكرة أمام المرمى يخرج الأمر من يدي ويصبح متعلقاً باللاعبين، وأتمنى ألا يتكرر إهدار الفرص في المرحلة المقبلة.

وشدد ريجيكامب على صعوبة المرحلة المقبلة بالنسبة للفريقين، وأنه لا يجب عقد مقارنة بين مباراة الذهاب التي تفوق فيها الوحدة ومباراة اليوم، حيث غاب عن العين عدد من اللاعبين الأساسيين، مشيراً إلى أن مباراة اليوم تعد تحديد مصير لكلا الفريقين في البطولة.

عودة

وأكد الكرواتي زوران، المدير الفني للعين، أن قائد الفريق وصانع ألعابه عمر عبدالرحمن، سيعود للتشكيلة في لقاء اليوم أمام الوحدة بعد غيابه الفترة السابقة بداعي الإيقاف، وقال: تحضيرات الفريق للمواجهة مضت على خير نسق وبتركيز واهتمام كبيرين، لأن العين يتطلع للمنافسة على جميع الألقاب والبطولات بالموسم.

وقال المدرب الكرواتي في المؤتمر الصحافي الخاص للكشف عن استعدادات فريقه لمواجهة اليوم: استراتيجية العين واضحة في التعامل مع جميع المباريات الرسمية وهدفه محدد، وفي لقاء الذهاب لم يحالفنا التوفيق أمام الفريق المنافس، وكانت هناك بعض الأخطاء، وسنعمل من أجل تقديم مردود فني متميز يساعدنا على تحقيق النتيجة المنشودة في جولة الإياب لأننا نتطلع للمضي قدماً في المسابقة والتأهل إلى المرحلة التالية، ونحن على ثقة بأن فريقنا سيظهر بمستوى متميز وأفضل كثيراً مما كان عليه في المباراة السابقة مع إدراكنا أن المهمة لن تكون سهلة، ولكن علينا أن نقاتل لتحقيق طموحنا مع كامل الاحترام لتطلعات الفريق المنافس.

وعما إذا كانت هناك غيابات بصفوف الفريق في لقاء اليوم، قال زوران: سنقف على جاهزية اللاعبين خلال التدريبات الأخيرة التي تسبق المباراة من أجل اختيار التشكيلة المناسبة، وأتمنى التوفيق لفريقي في المواجهة.

منافسة

محسن عبد الله: التأهل هدفنا

تمنى محسن عبد الله لاعب فريق الكرة بنادي العين نجاح الفريق في عبور مباراة اليوم أمام الوحدة والوصول إلى نصف نهائي بطولة الكأس، وأكد أن طموح «الزعيم» هو المنافسة في جميع البطولات وليس مجرد المشاركة. وقال: كل من يتسنى له فرصة الدفاع عن شعار العين سيكون عند حسن ظن المدرب والجماهير الوفية. العين - البيان الرياضي

رغبة

مينديز: تجاوز النتائج السلبية

أكد البرازيلي رونالدو مينديز المحترف في صفوف الوصل أهمية مباراة النصر، متوقعاً صعوبتها وقال: منافسنا يؤدي في الفترات الأخيرة بشكل قوي ويحقق نتائج إيجابية، ويضم بين صفوفه لاعبين جيدين نجحوا بمساعدة مدربهم في تحقيق نتائج إيجابية، ولدينا رغبة قوية في تجاوز النتائج السيئة والحصول على بطاقة نصف النهائي، وندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا. دبي - البيان الرياضي

هدف

العمـري: لا نفكر إلا في النصر

أكد اللبناني جوان العمري لاعب النصر أنه يسعى لتقديم كل ما عنده من أجل تحقيق فوزه الأول على الوصل الذي لم يسعفه الحظ في الفوز عليه منذ انضمامه للفريق، مشدداً على أهمية المباراة بالنسبة للاعبين والجماهير معاً، وقال: لا نفكر إلا في «النصر»، وطموحنا الوصول إلى النهائي والتتويج بالكأس. ولدينا حظوظ كبيرة لأننا على أتم الجاهزية.

أشار العمري إلى أن اللاعبين سيقاتلون من أجل العبور إلى نصف النهائي لأن كأس الخليج العربي هي المسابقة الوحيدة التي ما زال النصر ينافس فيها بعد البداية غير الموفقة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال: سنقدم أفضل ما لدينا أمام الوصل لأنها المحطة الأولى في طريقنا إلى اللقب. دبي - البيان الرياضي