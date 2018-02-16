النصر والوصل.. ديربي الحسابات

يستضيف النصر جاره الوصل في الخامسة و30 دقيقة اليوم في لقاء العودة لحساب ربع نهائي كأس الخليج العربي على ملعب العوير بعدما حسم التعادل بهدفين لمثلهما مباراة الذهاب، والمواجهة هذه المرة ديربي ساخن بحسابات معقدة لحسم بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، فالعميد يبحث عن البقاء في قلب المنافسة على الأقل في هذه المسابقة بعدما خسر الرهان في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وفي الدوري، ويبحث الوصل عن استعادة ثقة جماهيره وتحقيق فوز معنوي مهم قبل رحلته الآسيوية إلى أوزبكستان.

تفاصيل صغيرة

وأكد الصربي ايفان يوفانوفيتش مدرب النصر أن لقاء الديربي ضد الوصل لن يخلو كالعادة من الإثارة والقوة وستحكمه بعض التفاصيل الصغيرة، مشيرا إلى أن نتيجة لقاء الذهاب لم تمنح الأفضلية لأي من الفريقين وأن بطاقة العبور إلى المربع الذهبي ما زالت على أرضية الملعب وكل الاحتمالات ممكنة.

وقال: من جانبنا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا من أجل الـتأهل، ونتيجة التعادل بهدفين لمثلهما على ملعب الوصل في لقاء الذهاب ليس لها أي قيمة في لقاءات الديربي التي ترفض كل التوقعات المسبقة ولا نفكر أبداً في الخروج بنتيجة التعادل منها.

وأوضح يوفانوفيتش أن قائمة الغيابات تشمل البرازيلي فاندرلي، والمغربي عبد العزيز برادة، وراشد عيسى وعامر مبارك، وأن بعض اللاعبين الآخرين لديهم إصابات بسيطة وسيتم الحسم في مشاركتهم خلال المران الأخير للفريق وفي مقدمتهم لاعب خط الوسط طارق أحمد.

غياب ليما

وعن غياب البرازيلي فابيو ليما لاعب الوصل، أوضح المدرب الصربي أن الظروف الصعبة التي يمر بها فريقه تجعله لا يفكر في مشاكل الفريق الآخر، مشيرا إلى أن الوصل فريق جيد وظهر بمستويات قوية في الدوري وفي مسابقة كأس الخليج العربي وأن النصر بدوره فريق جيد، وسيبذل كل جهوده لتحقيق الفوز عليه وهو طموح مشروع لجماهيره بعد الموسم الصعب، وقال: نحتاج إلى تقديم المزيد من الجهود حتى نهاية الموسم وأن نقاتل في الملعب للتأهل إلى نصف النهائي.

وأضاف: المباراة صعبة وإذا كنا نطمح للفوز علينا أن نقدم أفضل ما لدينا، ونلعب بتركيز عال لأن هذا النوع من المواجهات تحسمه تفاصيل دقيقة ولا مجال فيه لارتكاب الأخطاء.

وأكد يوفانوفيتش أن تحقيق 3 انتصارات متتالية رفع معنويات اللاعبين وسقف طموحاتهم فيما تبقى من مباريات سواء في كأس الخليج العربي أو الدوري وبفضل عزيمتهم وتعلقهم بالفريق استطاعوا أن يتجاوزوا الفترة الصعبة.

نتائج إيجابية

من ناحيته، أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني للوصل أن الإمبراطور سيخوض مواجهة قوية وصعبة أمام منافس قوي تحسنت نتائجه في الفترة الأخيرة مع مدربه الجديد، إضافة لكونه سيخوض المباراة على ملعبه بعد تحقيقه نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب.

وقال: النصر فريق كبير ويضم بين صفوفه لاعبين مميزين ويقوده مدرب قدير يعرف كل شيء عن الكرة الإماراتية، وأنا شخصياً أصفهم بالفريق الخطير، ودخولهم اللقاء ببعض الغيابات لن يؤثر عليهم لأنهم اعتادوا على هذا الأمر في الفترة الأخيرة إضافة لأنهم سيخوضون اللقاء على ملعبهم بعد نجاحهم في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب.

وأضاف: سنخوض اللقاء بدون نجم الفريق فابيو دي ليما الذي سيجد فرصة للحصول على راحة سلبية في هذا الشهر المزدحم بالمباريات، ونحن سنعمل على إيجاد بديل كفؤ يقوم بتقديم أداء قوي في المباراة المقبلة ويساعد الفريق على تحقيق هدفه.

وقال: هذه الفترة تتطلب منا عملا كبيرا على جميع المستويات، حتى يصبح الفريق جاهزا لخوض المباريات المقبلة في جميع البطولات سواء المحلية أو القارية.

قائمة محدودة

وأضاف: لدينا قائمة محدودة ونشترك في 4 بطولات، ورغم ذلك فنحن متواجدون في دائرة المنافسة لجميع البطولات، عندما نصل إلى مرحلة مهمة في بطولة معينة، سيكون علينا أن نخاطر ببطولة أخرى، ورغم ذلك تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة ويجب أن نوازن بين جميع اللاعبين في جميع البطولات لأننا لم نخسر أية بطولة، ولكن تبقى بطولة الدوري الهدف الأول لنا هذا العام.